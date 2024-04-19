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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны G7 потребовали от России «немедленно» и «безоговорочно» вывести войска с территории Украины
Вы вообще кто? И кто ваше мнение спрашивал?

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Страны «Большой Семёрки» (G7) по какой-то неведомой никому из тех, кто живут в 2024-м, а не в 1992-м году, причине, продолжают изображать из себя главных в этом бренном мире. В частности, сегодня по итогам встречи глав министерств иностранных дел стран-членов G7 в Италии было сделано публичное заявление, в котором содержится требование к России о «немедленном, полном и безоговорочном» выводе войск и техники с «международно признанной территории Украины».

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Согласно заявлению глав МИД стран G7, таким образом «Россия может завершить эту войну сегодня». Дальше G7 продолжило позволять себе дерзить в отношении РФ, дескать, страны-члены этого клуба по интересам «никогда» (никогда не говори «никогда» — это слишком сложно для G7) не признают легитимность ни прошлых, ни будущих проводимых Москвой референдумов и выборов на занятых Россией территориях, воспринимаемых «Группой Семи» как территории Украины. Санкции и заморозка российских активов, продолжает оторванное от реальности заявление, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит вышеуказанные требования и, вдобавок ко всему, пока не заплатит Украине за нанесённый ущерб.

Понятное дело, что это заявление — «нонстартер». На подобные условия Россия не пойдёт, потому что это не предложение, а требование, причём стороны, которая терпит в этом конфликте тотальное поражение. По большому счёту, России максимально индифферентно, что там признают между собой страны-члены G7. Зачем G7 публикуют такие максималистские заявления уровня ультиматумов, совершенно непонятно. В G7 значение имеют только США: во всех остальных членах данного «клуба» экономики либо в стагнации, либо в рецессии, а отток капитала из ЕС, согласно комментарию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, составляет 300 миллиардов евро в год. Также Запад даже совокупно не может обеспечить Украине хотя бы сравнимый с российским объём боеприпасов и военной техники, не говоря уже о том, чтобы его превзойти.

Бытует мнение, что по итогу этого конфликта всё будет «немножко» наоборот: это странам Запада придётся компенсировать нанесённый России ущерб оружием, которое Запад поставил Украине, не имея перед ней никаких обязательств. Не говоря уже о безусловном снятии санкций (не потому что надо, а чисто из принципа), выплате компенсаций за понесённый Россией из-за их незаконного введения ущерб, а также о международном признаний новых территориальных реалий. Слишком уж далеко зашёл этот конфликт, чтобы говорить о чём-то меньшем.

Как мы уже неоднократно отмечали, никто не сделал для укрепления позиции российской власти относительно необходимости проведения специальной военной операции больше, чем сама Украина и поддерживающий её коллективный Запад своим крайне неправильным, инфантильным, мы бы даже сказали экстремистским поведением: надо быть умнее, хитрее, действовать тоньше.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия #g7
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