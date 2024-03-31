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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Франция собирается передать Украине сотни «старых, но ещё рабочих» бронетранспортёров — СМИ
Дарёному коню в зубы не смотрят. А говорят спасибо за то, что есть.

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Украина стала для стран коллективного Запада не только испытательным полигоном, которым та так мечтала быть, но и крупной свалкой давным-давно морально устаревшей военной техники, которую страны передают Киеву, одновременно лишая себя необходимости утилизировать её, получая за это деньги и получая заказы на выпуск новых образцов. Россия тем временем тренируется поражать американскую и военную технику. В минусе только Украина, которая никак не хочет этого понимать.

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И вот, продолжать использовать Украину в качестве военной свалки намерена Франция. Как сообщает газета La Tribune со ссылкой на комментарий министра обороны Пятой Республики Себастьена Лекорню, Париж собирается передать Киеву «сотни старых, но ещё рабочих» бронетранспортёров VAB, производимых аж с 1970-х годов. И что-то лично нам подсказывает, что Украине будут отправлены максимально старые, несоответствующие современным вызовам образцы данной бронетехники.

По мнению господина Лекорню, бронетранспортёры позволят Украине удерживать линию боевого соприкосновения и обеспечат ВСУ «мобильность». Поставлять их Франция собирается в течение всего 2024-го и в начале 2025 года, полагая, по всей видимости, что конфликт будет затянут до следующего года. Вместе с тем министр обороны Франции отметил острую нужду Киева в системах ПВО и соответствующих боеприпасах, пообещав передать ракеты Aster 30 для ЗРК SAMP/T.

Не обошёл стороной Лекорню и беспилотники, сообщив, что Франция «в сжатые сроки» разрабатывает соответствующие средства поражения, чтобы уже летом передать их Киеву. На что рассчитывает официальный Париж, честно говоря, совершенно непонятно, но ясно одно: когда конфликт закончится (а чем он закончится, ныне уже понятно примерно всем), Москве надо будет в максимально жёсткой и бескомпромиссной форме истребовать от Франции (равно как и от всех других спонсоров ВСУ) объяснений и компенсации за оказание беспрецедентной по своим масштабам и уровню фанатизма военной помощи её (Москвы) противнику.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция
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