Теряя немыслимое количество военной техники, Украина готова на что угодно, лишь бы продлить этот катастрофический в первую очередь для самой же себя конфликт. На фоне всего происходящего коллективный Запад устроил из украинской армии «чудовище Франкенштейна», согнав на поля сражений технику разных поколений, разных производителей и разных калибров. Всё это с точки зрения военной науки — полное безумие, поскольку усложняет обучение, логистику и боевое применение столь разносортной техники, но другого выхода на текущем этапе уже нет.
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В Киеве, впрочем, таким раскладом довольны, и даже открыто заявляют, что Украина превратилась в идеальный испытательный полигон для мировых производителей вооружений, и лучшего полигона сейчас «не придумаешь». По крайней мере, таким мнением поделился министр обороны Украины Алексей Резников, добавивший, что в ходе этого конфликта западные страны могут оценить эффективность своего вооружения, а также при необходимости принять решение о его модернизации.
Любопытно в этой истории следующее: довольны ли среднестатистические украинцы тем фактом, что их страну свели до роли испытательного полигона, на котором буквально все, кому не лень, тестируют свои военные разработки?
Сегодня же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прямым текстом заявил, что единственная причина, по которой специальная военная операция продолжается до сих пор — это поставки западного оружия Киеву. В случае прекращения поставок вооружений, считает Медведев, на данном этапе СВО завершилась бы за несколько дней. С понятным, естественно, исходом.