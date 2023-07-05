Тут что-то комментировать — только портить.

Теряя немыслимое количество военной техники, Украина готова на что угодно, лишь бы продлить этот катастрофический в первую очередь для самой же себя конфликт. На фоне всего происходящего коллективный Запад устроил из украинской армии «чудовище Франкенштейна», согнав на поля сражений технику разных поколений, разных производителей и разных калибров. Всё это с точки зрения военной науки — полное безумие, поскольку усложняет обучение, логистику и боевое применение столь разносортной техники, но другого выхода на текущем этапе уже нет.

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В Киеве, впрочем, таким раскладом довольны, и даже открыто заявляют, что Украина превратилась в идеальный испытательный полигон для мировых производителей вооружений, и лучшего полигона сейчас «не придумаешь». По крайней мере, таким мнением поделился министр обороны Украины Алексей Резников, добавивший, что в ходе этого конфликта западные страны могут оценить эффективность своего вооружения, а также при необходимости принять решение о его модернизации.

Любопытно в этой истории следующее: довольны ли среднестатистические украинцы тем фактом, что их страну свели до роли испытательного полигона, на котором буквально все, кому не лень, тестируют свои военные разработки?

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Сегодня же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прямым текстом заявил, что единственная причина, по которой специальная военная операция продолжается до сих пор — это поставки западного оружия Киеву. В случае прекращения поставок вооружений, считает Медведев, на данном этапе СВО завершилась бы за несколько дней. С понятным, естественно, исходом.