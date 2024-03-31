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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск считает, что Россия не станет забирать всю Украину, но может лишить её выхода к Чёрному морю
Скорее всего, так и будет.

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Предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, несмотря на свой статус и чрезмерную занятость, демонстрирует завидное желание докапываться до истины в интересующих его вопросах. Интересоваться конфликтом на Украине необходимо, ведь, в конце концов, это крупнейший европейский вооружённый конфликт со времён Второй мировой войны, и его итоги будут сулить как минимум для всего европейского региона (а, вероятно, и для всего мира вообще) колоссальные последствия. Вот Маск и интересуется, регулярно отмечая, что у Киева нет никаких шансов добиться в рамках боевых действий желаемого для себя результата, и что единственный выход — это переговорное решение конфликта.

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Несколько часов назад Маск в очередной раз выдал порцию «базы», заявив, что украинское руководство сделало грубейшую ошибку, пойдя в прошлом году в наступление, не имея при этом ни достаточного количества бронетехники, ни превосходства в воздухе, против подготовленной, укрепившейся и превосходящей по силе и возможностям армии. По мнению Маска, Киев должен был сконцентрировать все ресурсы на обороне, но даже в этом случае было бы сложно удерживать территорию без естественных барьеров вроде рек или гор.

Сегодняшняя ситуация, как справедливо отмечает предприниматель, никоим образом не способствует позитивному для Украины развитию событий: чем дольше продолжается конфликт, тем больше территории займёт Россия. Забирать полностью всю Украину, убеждён Илон Маск, Россия не станет, поскольку западные регионы страны крайне нелояльны и принесут большое количество проблем. По мнению Маска, ВС РФ дойдут до Днепра (имеется в виду река), а если конфликт затянется и после этого, то «падёт и Одесса».

Как считает глава Tesla и SpaceX, настоящий вопрос сейчас заключается в том, потеряет Украина полностью выход к Чёрному морю или нет. Пока этого не произошло, Маск рекомендует начать переговоры и прийти к дипломатическому решению.

В комментариях под публикацией «болельщики» за Украину обвиняют Илона Маска в пророссийской «пропаганде». Впрочем, такие люди лишены даже минимального критического мышления: во-первых, Илон Маск один из богатейших людей на Земле, ему подачки из Кремля не нужны, а во-вторых, Маск реалист и умеет делать выводы из поступающей информации. Исступлённо «топить» за Украину, подначивая её к продолжению конфликта — это не более чем оказание Киеву медвежьей услуги, и это всем пора уже наконец-то понять.

#россия #украина #политика #боевые действия.
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