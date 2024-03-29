Лукавит, конечно. Но ВС РФ вряд ли этим проведёшь.

Как известно, с прошлой пятницы, 22 марта, российская армия после длительного перерыва возобновила нанесение ударов по энергосистеме Украины, и сегодня 29 марта, удары повторились. В рамках этой кампании по нанесению ущерба украинской энергосистеме методика уже совсем другая: ВС РФ не ограничиваются ударами только по распределительным подстанциям, а «выносят» в том числе и непосредственно объекты генерации — машинные залы тепловых и гидроэлектростанций.

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Если удары будут продолжены с сохранением методики, а мы всякий раз делаем акцент на слове «если», потому что вопрос здесь исключительно в политической воле российского руководства и больше ни в чём, то в конечном счёте энергосистема будет держаться только за счёт атомных электростанций, наносить удары по машинным залам которых Россия явно не рискнёт, чтобы не испортить отношения с МАГАТЭ и не потерять статус главного мирового строителя атомных электростанций.

Пока что до этого далеко: полного блэкаута по всей Украине нет, и даже в Харькове, на энергосистему которого пришлись наиболее сильные удары, электричество потребителям пусть и с драконовскими ограничениями, но всё же поставляют. Тем не менее, украинское политическое руководство пытается убить двух зайцев: и Россию запутать, и с Запада больше средств и вооружений выбить. Для этого в Киеве серьёзным образом преувеличивают масштабы повреждений энергосистемы. В частности, сегодня премьер-министр Укрианы Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме «очень непростая».

Тем не менее, добавил Шмыгаль, энергосистема сохраняет целостность, а сейчас для стабилизации страна импортирует электроэнергию из соседних стран: Румынии, Венгрии, Польши, Молдавии и Словакии. Естественно, по совсем не тем же ценам, по которым производство электроэнергии обходится внутри Украины.

Напомним, что если ВС РФ намерены довести процесс деэлектрификации Украины до логического завершения, а не просто делать это в воспитательных целях (опять большое «если»), то атомные электростанции из числа оставшихся на территории Украины смогут покрывать лишь около трети потребностей страны. Промышленность в таких условиях работать в принципе не сможет, ну а гражданское население ожидают неудобства или же большие затраты на автономную генерацию.