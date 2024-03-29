Удар был комбинированным с участием БПЛА, баллистических ракет, а также крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования.

Как и следовало ожидать, спустя несколько часов после окончания ракетного удара по объектам энергетики Украины с отчётом о проделанной работе выступило Минобороны России. Из официальной сводки российского оборонного ведомства следует, что удар носил статус группового (на один уровень ниже массированного), а также был комбинированным с использованием высокоточного оружия морского, воздушного и наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Целями удара стали объекты энергетики и противовоздушной обороны Украины.

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И если с беспилотниками и крылатыми и простыми баллистическими ракетами всё понятно — они применялись для ударов по электрогенерирующим мощностям Украины — то вот с «Кинжалами» всё не столь однозначно. Судя по комментарию Минобороны России, «Кинжалы» могли применяться для «выноса» ценных элементов противовоздушной обороны Украины — тех же комплексов Patriot, которые последнее время активно уничтожаются ударами гиперзвукового оружия. Различные тематические группы в социальных сетях со ссылкой на источники «на местах» сообщают, что «Кинжалы» использовались для ударов по гигантскому подземному газовому хранилищу недалеко от населённого пункта Стрый во Львовской области на западе Украины.

Впрочем, не исключено, что и информация от Минобороны России, и от групп в соцсетях правдивая: в конце концов, газовые хранилища, как и газовая промышленность в целом, тоже является частью энергосистемы.

Как бы то ни было, с прошлой недели мы наблюдаем реальную эскалацию конфликта со стороны России: ранее ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины и непосредственно по объектам генерации электричества удары не наносили, ограничиваясь ударами по распределительным подстанциям. Как вы понимаете, восстановление машинных залов электростанций в нынешних украинских реалиях невозможно: Запад помогать не будет, ему свои бы проблемы как-нибудь разгрести, Россия будет восстанавливать энергетику только на тех территориях, которые отойдут ей. Ситуация для Киева крайне тревожная.