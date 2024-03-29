Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ: ночью нанесён групповой удар с применением «Кинжалов» по объектам энергетики и ПВО Украины
Удар был комбинированным с участием БПЛА, баллистических ракет, а также крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования.

реклама

Как и следовало ожидать, спустя несколько часов после окончания ракетного удара по объектам энергетики Украины с отчётом о проделанной работе выступило Минобороны России. Из официальной сводки российского оборонного ведомства следует, что удар носил статус группового (на один уровень ниже массированного), а также был комбинированным с использованием высокоточного оружия морского, воздушного и наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Целями удара стали объекты энергетики и противовоздушной обороны Украины.

реклама

И если с беспилотниками и крылатыми и простыми баллистическими ракетами всё понятно — они применялись для ударов по электрогенерирующим мощностям Украины — то вот с «Кинжалами» всё не столь однозначно. Судя по комментарию Минобороны России, «Кинжалы» могли применяться для «выноса» ценных элементов противовоздушной обороны Украины — тех же комплексов Patriot, которые последнее время активно уничтожаются ударами гиперзвукового оружия. Различные тематические группы в социальных сетях со ссылкой на источники «на местах» сообщают, что «Кинжалы» использовались для ударов по гигантскому подземному газовому хранилищу недалеко от населённого пункта Стрый во Львовской области на западе Украины.

Впрочем, не исключено, что и информация от Минобороны России, и от групп в соцсетях правдивая: в конце концов, газовые хранилища, как и газовая промышленность в целом, тоже является частью энергосистемы.

Как бы то ни было, с прошлой недели мы наблюдаем реальную эскалацию конфликта со стороны России: ранее ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины и непосредственно по объектам генерации электричества удары не наносили, ограничиваясь ударами по распределительным подстанциям. Как вы понимаете, восстановление машинных залов электростанций в нынешних украинских реалиях невозможно: Запад помогать не будет, ему свои бы проблемы как-нибудь разгрести, Россия будет восстанавливать энергетику только на тех территориях, которые отойдут ей. Ситуация для Киева крайне тревожная.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
+
Написать комментарий (0)
В Канаде заявили, что арсеналы страны опустошены в результате отправок техники и боеприпасов на Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
12
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
32
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
44
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
3
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
14
Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
2
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
26
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
23
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
82
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+

Сейчас обсуждают

Константин Богданов
15:36
Пиздишь как дышишь или не знаешь как люди жили до войны. Я уехал лет 15 назад так как за 200 баксов не хотел работать (жил в небольшом городе) . Спустя лет 5 как уехал украинцы на Европу и не смотрел...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Trydognite
15:35
Так с 1000 на 2000 серию перешли революционным прорывом новых технологий с GTX на RTX. А уже потом просто допиливали Лучи эти с DLSS положив болт на производительность, так как затратно это дело. Ну и...
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
Orakul
15:26
В конце 90-х и начале 2000-х был дефолт с последствиями. И даже пересчитанные по пальцам спецы лапку сосали, если не крутились в обслуге верхов гос. структур и банков. Вот в начале 90-х, когда компьют...
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
Александр Колбин
15:25
Женя, а Вы сможете когда-нибудь написать обзор о текущем положении дел у Sony? Со всеми плюсами и минусами. Причём непредвзято!
Фил Спенсер ровно 10 лет у руля консолей Xbox
Константин Богданов
15:24
С математикой туго? Цены на мясо мы сравнили и они одинаковые 330р за 400 грам это также 900р за кило. Где ты тут увидел в два раза дороже? Средняя в России 200 евро в Испании 1200 евро. И там и там з...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Сергей Николаев
15:24
кто бы сомневался. за последние годы хуавей уже всем доказал, что лучшие мобильные камеры у них, и остальнм еще очень и очень далеко до хуавей
Dxomark: в сравнении смартфонов, лучшие камеры оказались у устройств Huawei
Чато -- Бот
15:24
О чём с тобой, некроинец, вообще можно разговаривать? Что, так голодным уйдёшь? А рыло-то цело, загон не пострадал?
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Захар Дьячков
15:22
Ладно, если вначале это ещё можно было назвать разговором или спором, то теперь всё скатилось до копипаст. Продолжать я больше не намерен, это уровень детского сада с тыканьем пальцем и обзывательства...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Иван Горыныч
15:20
если чё Австралия как и США недружественные нам страны, зачем нам их геморр если своего за глаза.
Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
Иван Сиволобов
15:16
Навистар поставь в гудлоке. Там функции официально можно вернуть
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем