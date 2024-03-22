Всего с 16 марта нанесено 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы Украиной территории РФ и попыток захвата российских населённых пунктов.

Сегодня утром практически по всей территории Украины наносился массированный комбинированный удар с применением различных средств поражения. До момента публикации официальной сводки Минобороны России сведения поступали только о поражении объектов энергетической инфраструктуры, поскольку они наиболее демонстративные и «яркие» с точки зрения инфоповодов, но на самом деле удар был куда масштабнее и затрагивал больше, чем просто объекты энергетики.

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Согласно официальной сводке Минобороны РФ о проведении специальной военной операции, сегодняшний массированный удар наносился высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Поражение наносилось объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также по железнодорожным узлам, складам боеприпасов и по местам размещения ВСУ и иностранных наёмников.

Как отмечает российское оборонное ведомство, в результате удара нарушена работа предприятий украинского ВПК, осуществлявших выпуск и ремонт вооружений и боеприпасов, уничтожена доставленная из стран НАТО иностранная военная техника, нарушена логистика и переброска резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения. В общей сложности все цели сегодняшнего массированного удара были достигнуты.

За период с 16 по 22 марта армия России, продолжило Минобороны, нанесла в ответ на обстрелы российской территории и попытки захвата населённых пунктов 49 «ударов возмездия», целями которых стали центры принятия решений ВСУ, аэродромы, склады беспилотников, базы материально-технического обеспечения, пункты размещения подразделений ВСУ и наёмников.

Как мы уже отмечали неоднократно, любые удары Украины по территории России в юридических рамках данного конфликта, который для России является специальной военной операцией, а для Украины самообороной в признаваемых ею границах, по определению являются террористическими актами и военными преступлениями. А без ответа, причём на несколько порядков большей силы, такие теракты оставлять нельзя. Вот и не оставляют. Киевскому политическому руководству необходимо экстренно начинать думать и принимать единственно верное решение — звонить всем, кому только можно, и выпрашивать посредничество для переговоров с Россией.