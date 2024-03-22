Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам и арсеналам Украины
Всего с 16 марта нанесено 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы Украиной территории РФ и попыток захвата российских населённых пунктов.

реклама

Сегодня утром практически по всей территории Украины наносился массированный комбинированный удар с применением различных средств поражения. До момента публикации официальной сводки Минобороны России сведения поступали только о поражении объектов энергетической инфраструктуры, поскольку они наиболее демонстративные и «яркие» с точки зрения инфоповодов, но на самом деле удар был куда масштабнее и затрагивал больше, чем просто объекты энергетики.

реклама

Согласно официальной сводке Минобороны РФ о проведении специальной военной операции, сегодняшний массированный удар наносился высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Поражение наносилось объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также по железнодорожным узлам, складам боеприпасов и по местам размещения ВСУ и иностранных наёмников.

Как отмечает российское оборонное ведомство, в результате удара нарушена работа предприятий украинского ВПК, осуществлявших выпуск и ремонт вооружений и боеприпасов, уничтожена доставленная из стран НАТО иностранная военная техника, нарушена логистика и переброска резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения. В общей сложности все цели сегодняшнего массированного удара были достигнуты.

За период с 16 по 22 марта армия России, продолжило Минобороны, нанесла в ответ на обстрелы российской территории и попытки захвата населённых пунктов 49 «ударов возмездия», целями которых стали центры принятия решений ВСУ, аэродромы, склады беспилотников, базы материально-технического обеспечения, пункты размещения подразделений ВСУ и наёмников.

Как мы уже отмечали неоднократно, любые удары Украины по территории России в юридических рамках данного конфликта, который для России является специальной военной операцией, а для Украины самообороной в признаваемых ею границах, по определению являются террористическими актами и военными преступлениями. А без ответа, причём на несколько порядков большей силы, такие теракты оставлять нельзя. Вот и не оставляют. Киевскому политическому руководству необходимо экстренно начинать думать и принимать единственно верное решение — звонить всем, кому только можно, и выпрашивать посредничество для переговоров с Россией.

#россия #украина #политика #боевые действия
1
Показать комментарии (1)
Зеленский на фоне массированного ракетного удара ВС РФ пожаловался на задержки поставок западной военной помощи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
65
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
71
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
+
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
9
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:58
Сейчас бы иногентам верить. За бакс родную мать продадут. https://www.forbes.ru/society/502122-minust-priznal-inoagentami-izdanie-verstka-i-sozdatela-masani-olega-kuvaeva
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Чато -- Бот
14:58
Как надо правильно выключать свет скакуасам. В Харькове,... и не только: Выключаем свет. https://t.me/imperialherald/13014
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам и арсеналам Украины
OgoGoLog
14:56
Ну да, тебе правительство всё сразу должно рассказывать. И планы наступления на госуслуги высылать для проверки. Замалчивание проводилось в первую очередь для усыпления бдительности противника. О план...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:53
Если ты действуешь во вред своим согражданам - то ты однозначно предатель. Тут и философствовать не надо и про присяги рассуждать.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:42
Кто же будет доверять предателям? Предал раз - предаст всегда. Как такому оружие доверять то?
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:41
Повестки могут прийти любому, только вот это не значит, что тебя на фронт сразу потащат. Я писал про тот круг лиц, который призовут на какую-либо службу. Сказки, сказки, сказки. Одни сказки. Невыносим...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:32
Песков уже дал комментарий по эти словам. Юридически это всё ещё СВО и ничего менять не планируют. Слова он эти сказал, наверное, чтобы попугать "западных партнёров".
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Eppius
14:26
Ну а что у них конкретно отключилось? Какие то районы в крупных городах? А хоть один город полностью отключился всерьез и надолго? Ну ГЭС да.. А сколько у них ТЭЦ на газу ? Их надо тоже сносить. ...
Армия России нанесла массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины — в ряде областей страны нарушено электроснабжение
Вадим Кудрявцев
14:26
Леха ему стул с массажером анальным оставил.чтоб шешун ждал и не изменял лехе
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
Вячеслав Эрин
14:21
и в че на нем играть? КС с 4090 и 14900ks??
Инвесторы противоречиво отреагировали на признания основателя NVIDIA в любви к Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем