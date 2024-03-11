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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО: Украине нужно оружие, а не «белый флаг»
Ну, будет и то, и другое, получается. На ещё более тяжёлых для Киева условиях.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг иногда, вроде, говорит умные вещи — например, о том, что никогда не следует недооценивать Россию и её военные возможности, и что альянс не должен вписываться в украинский конфликт напрямую, но статус западного функционера всё же время от времени пробивается, вынуждая нас вешать на него ярлык максимально оторванного от реальности человека.

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Вчера вечером Папа Римский Франциск предложил украинскому руководству наконец-то найти в себе смелость и мужество, чтобы признать своё поражение и, заботясь о людях, поднять «белый флаг», перейдя к переговорам. Истерика в Киеве на фоне этого заявления возникла нешуточная: киевское руководство отвергло предложение понтифика, и вот, Йенс Столтенберг решил сделать свой не очень разумный комментарий.

Как отметил администратор НАТО, Украине не нужен «белый флаг» — ей нужно оружие. В представлении Столтенберга, если «мы (кто «мы»-то?) хотим долгосрочного решения по мирным переговорам, то единственным способом прийти к этому является предоставление военной поддержки Украине». Что же до «белого флага», то, добавил генсек НАТО, капитуляция Украины «станет трагедией для украинцев и будет опасной для всех нас».

Как завершение этого конфликта в отрыве от переговоров с Москвой, которая ни на что меньшее, чем, по сути, капитуляцию Киева, не согласится, видит себе Столтенберг — это вопрос, который никто из ручных западных журналистов, естественно, не задаст. Оружия в объёмах, способных хоть как-то изменить обстановку на поле боя для Украины, в западном мире попросту не существует, произвести его также возможности нет — на военные рельсы Запад перестраиваться не торопится и, по большому счёту, даже не собирается. При этом военные возможности России с каждым днём только увеличиваются. Чтобы трагедия не превратилась в абсолютную катастрофу, нужно как раз-таки на любых условиях заключать мир с Россией. Это Столтенбергу и тем, кто стоят за его спиной, следует как можно быстрее понять и зарубить себе на носу.

#украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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Генсек НАТО призвал глав государств-членов советоваться, прежде чем делать громкие заявления относительно конфликта на Украине
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