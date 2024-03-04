Да, но решение принимать-то всё равно будет не Медведев. Вот, в чём загвоздка.

Как мы уже многократно отмечали, действующее украинское руководство по уши увязло в ловушке пропаганды. Выбраться из этой ловушки уже невозможно, да и собственную договороспособность там уже давно и полностью дискредитировали. Нетрудно догадаться, что Россия заявляет о готовности к переговорам исключительно в дипломатических целях и только для того, чтобы пристойно выглядеть в глазах государств глобального Юга. В реальности с Киевом сейчас говорить просто не о чем, а даже если бы было о чём, то не с кем. Сегодня это заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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По словам Медведева, с нынешней украинской властью переговоры невозможны: в Киеве должно появиться новое руководство, которое будет готово признать «сложившиеся в результате специальной военной операции реалии».

Означает ли это, что Россия будет активно способствовать смене украинской власти, или же это просто инструкция для Украины к дальнейшему действию, на данном этапе не вполне понятно. В Украинском сегменте Сети уже не одну неделю гуляет информация о том, что Москва якобы готовит операцию «Майдан-3», призванную как раз-таки установить в Киеве выгодную России власть. Насколько эти заявления обоснованы, неизвестно.

Ясно одно: обстоятельства сложились таким образом, что либо так, либо продолжать ведение боевых действий. Задача демилитаризации Украины, особенно после того, как Киев каждый день осуществляет попытки, нередко успешные, наносить террористические удары по объектам на территории России, сейчас стоит для Москвы наиболее остро, и решена она обязана быть так или иначе.

Напомним, что официальный Киев отказался от переговоров весной 2022 года по настоянию Лондона-Вашингтона, а затем и вовсе запретил сам себе вступать в любые переговоры с российской стороной, параллельно выдумав полностью оторванную от реальности «формулу мира», подразумевающую вывод российских войск с территории Украины в том виде, в котором её воспринимает нынешний официальный Киев, выплату репарации и тому подобный набор заведомо неприемлемых и невыполнимых требований. Так что комментарий Медведева вполне справедлив: либо военный конфликт до конца, а как этот конец будет выглядеть, с каждым днём понятно всё большему количеству людей, либо смена руководства в Киеве и переговоры, в рамках которых ещё пока можно прийти к какому-то минимально приемлемому для Украины сценарию завершения кризиса.