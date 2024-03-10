У яростно топящих за Украину западных журналистов «нет слов».

Вчера Минобороны России отчиталось о поражении пусковых установок С-300 в районе населённого пункта Покровск в Донецкой Народной Республике. Удар был нанесён баллистической ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», после чего от этих пусковых установок, учитывая, что они были заряжены боевыми ракетами с топливом и взрывчаткой, остались только металлические ошмётки и сгоревшие и оплавившиеся остовы. Но, по всей видимости, был сорван ещё больший куш, чем несколько ПУ С-300.

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Как пишет западная пресса, российские войска прямой наводкой поразили и уничтожили две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США, которые были переданы Украине в прошлом году. В частности, журналист Джулиан Рёпке, который не скрывает того, что в текущем конфликте отнюдь не является беспристрастным, а болеет за украинскую сторону, заявил, что Киев сам своими руками уничтожил сразу два бесценных для Украины комплекса Patriot, разместив их вплотную друг к другу, да ещё и менее чем в 40 километрах от линии боевого соприкосновения, куда легко и очень быстро долетают российские средства поражения.

По мнению журналиста, ВСУ проявили неслыханную халатность, остановившись на месте в течение длительного времени, которого оказалось достаточно для выявления систем ПВО и нанесения по ним удара российским ОТРК «Искандер-М». По сути, считает Рёпке, украинские войска сами обрекли эти системы на уничтожение, и у него на этот счёт, видте ли, «нет слов».

Военные аналитики полагают, что у скопления систем ПВО ВСУ в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения была конкретная боевая задача: осуществить огневую засаду на боевую авиацию ВКС России, как это произошло, в частности, несколько недель назад, по разным подсчётам, с 1 или 2 истребителями-бомбардировщиками Су-34, а также с несколькими единицами авиации летом прошлого года. Вероятно, ударом «Искандера» удалось предотвратить большую неприятность. Впрочем, масштаб потерь российской авиации, который озвучивается Украиной, но который при этом не находит отражения в ходе конфликта, уже начинает вызывать вопросы у американских изданий — в частности, у Института изучения войны (ISW) — не обманывает ли Киев их.