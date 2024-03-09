Расчёт С-300 стоял себе, курил, и думал, что ничего не случится.

Последние несколько недель Украина в ускоренном темпе лишается остатков средств противовоздушной обороны. Военные аналитики связывают это с паническим состоянием в командовании ВСУ, которое решило стянуть на линию боевого соприкосновения (ЛБС) всё, что только можно, лишь бы затормозить продвижение ВС РФ. Поскольку основной проблемой для ВСУ сейчас является российская бомбардировочная авиация, то и стягивание к ЛБС зенитных ракетных систем выглядит вполне логично. Столь же логично и то, что эти системы, как мы уже отметили выше, начали усиленно «отлетать». И вот, сегодня Минобороны России поделилось кадрами уничтожения пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300.

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Пусковая установка вместе с машинами сопровождения находилась на просёлочной дороге за одной из лесопосадок в районе населённого пункта Покровск на Донецком направлении. Систему противовоздушной обороны выследили, после чего передали информацию на расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», который, собственно, и нанёс удар, оставивший от пусковой установки С-300 лишь горящие обломки и огненный шар после взрыва.

Следует отметить, что конкретно комплексы С-300 сейчас у Киева в большом дефиците, и очевидно, что без большой на то нужды их в зону боевых действий бы не стягивали.

После двух лет выбивания украинской ПВО российская авиация чувствует себя значительно более вольготно, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам, уничтожая укреплённые пункты, поражая бронетехнику и участвуя в нанесении групповых ударов по прочим чувствительным целям.