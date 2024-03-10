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После того как ВСУ лишились большей части своих средств противовоздушной обороны, ВКС России получили возможность активнее действовать вдоль линии боевого соприкосновения, оказывая огневую поддержку продвигающимся войскам. Именно мощнейшие и постоянные авиационные удары позволили занять Авдеевку раньше, чем это планировалось, и развить наступление дальше на соответствующем направлении.
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Тем не менее, из Киева, который всё также продолжает жить в вымышленном мире, как и два года тому назад, регулярно поступают сообщения о якобы перехвате и уничтожении российских боевых самолётов. Каким образом происходят эти перехваты, учитывая постоянные потери ВСУ зенитных установок, никто не задумывается, в итоге то самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 якобы подобьют, при этом ни единого реального доказательства этих слов не предоставив, то сразу по пять истребителей-бомбардировщиков Су-34 якобы перехватят, опять же, без единого доказательства, то и вовсе выдадут собственный рухнувший на землю и объятый пламенем «борт» за самолёт ВКС России. Учитывая, что обычно ВСУ сразу же выдают видеоролики своих успехов, когда они действительно имеют место, а здесь предлагают верить на слово, всё это должно наводить на вполне однозначные вопросы.
И вот, похоже, в США начали потихоньку прозревать, что украинское военно-политическое руководство просто-напросто откровенно «дурит» своих спонсоров и изображает успехи на поле боя, тогда как в реальности их нет. В частности, Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) справедливо отметил, что несмотря на заявления Киева о перехвате и уничтожении большого количества российских боевых самолётов, количество применений авиации Россией, как и, соответственно, количество ударов по украинским объектам, не снижается, а даже напротив — нарастает. ISW не обвиняет Украину напрямую во лжи, оставив возможность сделать соответствующий вывод уже тем, кто читает отчёт Института.
Необходимо понимать одну простую вещь: если бы ВКС России действительно в короткие сроки потеряли столь огромное количество авиации, как это заявляют в Киеве, то все воздушные операции были бы разом прекращены до выяснения причин, по которым происходят чувствительные потери дорогой и трудновосполнимой техники. Понятно, что в реальности никаких перехватов российских бортов, по крайней мере, в тех количествах, о которых заявляют в командовании ВСУ, не происходит. А вот почему западная пресса продолжает принимать любую, даже самую фантастическую информацию из Киева, за чистую монету и выдавать её в своих материалах, не потрудившись даже минимально её проверить, это уже вопрос предназначения западных мейнстрим-медиа как таковых.