Что, кто-то опять в Киеве наврал? Да не может быть! Никогда ведь такого не было!

После того как ВСУ лишились большей части своих средств противовоздушной обороны, ВКС России получили возможность активнее действовать вдоль линии боевого соприкосновения, оказывая огневую поддержку продвигающимся войскам. Именно мощнейшие и постоянные авиационные удары позволили занять Авдеевку раньше, чем это планировалось, и развить наступление дальше на соответствующем направлении.

Тем не менее, из Киева, который всё также продолжает жить в вымышленном мире, как и два года тому назад, регулярно поступают сообщения о якобы перехвате и уничтожении российских боевых самолётов. Каким образом происходят эти перехваты, учитывая постоянные потери ВСУ зенитных установок, никто не задумывается, в итоге то самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 якобы подобьют, при этом ни единого реального доказательства этих слов не предоставив, то сразу по пять истребителей-бомбардировщиков Су-34 якобы перехватят, опять же, без единого доказательства, то и вовсе выдадут собственный рухнувший на землю и объятый пламенем «борт» за самолёт ВКС России. Учитывая, что обычно ВСУ сразу же выдают видеоролики своих успехов, когда они действительно имеют место, а здесь предлагают верить на слово, всё это должно наводить на вполне однозначные вопросы.

И вот, похоже, в США начали потихоньку прозревать, что украинское военно-политическое руководство просто-напросто откровенно «дурит» своих спонсоров и изображает успехи на поле боя, тогда как в реальности их нет. В частности, Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) справедливо отметил, что несмотря на заявления Киева о перехвате и уничтожении большого количества российских боевых самолётов, количество применений авиации Россией, как и, соответственно, количество ударов по украинским объектам, не снижается, а даже напротив — нарастает. ISW не обвиняет Украину напрямую во лжи, оставив возможность сделать соответствующий вывод уже тем, кто читает отчёт Института.

Необходимо понимать одну простую вещь: если бы ВКС России действительно в короткие сроки потеряли столь огромное количество авиации, как это заявляют в Киеве, то все воздушные операции были бы разом прекращены до выяснения причин, по которым происходят чувствительные потери дорогой и трудновосполнимой техники. Понятно, что в реальности никаких перехватов российских бортов, по крайней мере, в тех количествах, о которых заявляют в командовании ВСУ, не происходит. А вот почему западная пресса продолжает принимать любую, даже самую фантастическую информацию из Киева, за чистую монету и выдавать её в своих материалах, не потрудившись даже минимально её проверить, это уже вопрос предназначения западных мейнстрим-медиа как таковых.