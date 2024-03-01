Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве рассказали о масштабах рубежей обороны города
То ли кто-то что-то знает. То ли пилят бюджет. Возможно, и то, и другое.

реклама

Каким образом дальше будут развиваться боевые действия в зоне специальной военной операции, знают несколько человек, и все — в Генштабе ВС РФ. Теоретически, Украина может получить эту информацию, но, судя по действиям киевского политического и военного руководства, никаких реальных разведданных из Москвы там в принципе не получают. Поэтому необходимо перестраховываться и укреплять наиболее стратегически важные локации и населённые пункты — например, столицу.

реклама

Так, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вокруг украинской столицы возведено несколько рубежей обороны, общая протяжённость которых составляет порядка одной тысячи километров. Согласно комментарию начальника столичной украинской горвоенадминистрации, первый рубеж находится «далеко» от Киева; в целом же на этих рубежах возведены огневые точки, обустроены инженерные заграждения, усилены системы противовоздушной и противотанковой обороны.

Что господин Попко подразумевает под «вокруг» Киева, впрочем, не вполне понятно. Даже если представить себе, что ВС РФ организуют повторный заход в направлении столицы Украины, то он реалистично может проходить только с тех же самых направлений: северного и северо-восточного. Вероятно, именно эти направления являются наиболее укреплёнными.

Отметим, что сегодня заведомо ложная информация о якобы оттеснении ВС РФ украинской армией от Киева весной 2022 года является одним из основных столпов, на которых весь текущий конфликт держится украинская власть. Что происходило в реальности, уже неоднократно объясняло высшее российское политическое руководство: произошёл отвод войск от Киева в рамках подготовки к заключению в Стамбуле весной 2022 года договора между Россией и Украиной. В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин отметил, что данное решение было принято по просьбе президента Франции и канцлера Германии, дабы подписание соглашения не выглядело «будто оно подписывалось под дулом пистолета». Всё то, что было дальше, уже история: прискакавший в Киев тогдашний британский премьер Борис Джонсон велел украинским властям продолжать оказывать сопротивление и не идти ни на какие договорённости с Москвой. Ну а Украина, не имеющая реальной субъектности в международных отношениях, перечить Джонсону не смогла.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Шольц объяснил, почему Германия отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
СМИ: Поставки импортозамещённых самолётов SJ-100 перенесены на 2026 год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
54
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
21
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
131
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
17
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
6
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8

Сейчас обсуждают

beltar
06:30
А как же богическая А-му-дэ?
Nintendo Switch 2 получит 8-нм процессор Nvidia и стоимость около 400 долларов
Никитос
06:24
Автор, доброе утро. АСВ разместило на сайте всю эту информацию ещё в день отзыва лицензии.
Подтверждена тактовая частота 6,2 ГГц и TDP 150 Вт для процессора Core i9-14900KS
Никитос
06:22
Детский сад)
Подтверждена тактовая частота 6,2 ГГц и TDP 150 Вт для процессора Core i9-14900KS
STALKER1972
04:58
Не скажи, не скажи, что-то тут не чисто... Чую, что мы накануне грандиозного шухера!!! Какого, всё просто: кое-какая валюта будет либо сильно падать\меняться, либо вообще отходить в мир иной. Т.е. кид...
Эдвард Сноуден считает, что "некое государство" является движущей силой нынешнего роста курса BTC
Станислав Маншилин
04:53
Автор, ты ссылку на зеленую сборку не разместил, а скопипастил ссылку на белую сборку. Исправь.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Lexagon
04:29
Есть ли варианты, при которых автор может применить запятую в заголовке?
Financial Times: Варианты при которых Россия может применить ядерное оружие
Китай Иваноч
04:17
Это будет продолжаться. ВЕЧНО это шоу деньги закапываёт. Какая у вас там Наука это не совместимо с человеком как был он животным так и остался всё Науку делают на вред самим себе. Эффект Бумеранга. ...
Продажи симулятора фермы Stardew Valley перевалили за 30 миллионов копий, патч 1.6 выйдет на ПК уже 19 марта
REY_B_
03:53
Земля во многом уникальна. Начиная с того, что Солнце, хоть и "жёлтый карлик", но большинство звёзд меньше его. Минус двойные звёзды, которых так же большинство... Минус центр галактики, где жизнь нев...
Почему не все гипотетически существующие инопланетные цивилизации смогут и захотят осваивать космос
No Name
03:35
Да такую сборку действительно без бутылки не сочинить) Автор, пей таблетки.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Фауст Гете
02:53
Нет, в 2024 майкрософт все подтвердила. Мой комент оказался полностю верным.
Драйвер NVIDIA 532.03 ускорит Stable Diffusion и другие приложения на базе генеративного ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем