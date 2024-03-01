То ли кто-то что-то знает. То ли пилят бюджет. Возможно, и то, и другое.

Каким образом дальше будут развиваться боевые действия в зоне специальной военной операции, знают несколько человек, и все — в Генштабе ВС РФ. Теоретически, Украина может получить эту информацию, но, судя по действиям киевского политического и военного руководства, никаких реальных разведданных из Москвы там в принципе не получают. Поэтому необходимо перестраховываться и укреплять наиболее стратегически важные локации и населённые пункты — например, столицу.

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Так, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вокруг украинской столицы возведено несколько рубежей обороны, общая протяжённость которых составляет порядка одной тысячи километров. Согласно комментарию начальника столичной украинской горвоенадминистрации, первый рубеж находится «далеко» от Киева; в целом же на этих рубежах возведены огневые точки, обустроены инженерные заграждения, усилены системы противовоздушной и противотанковой обороны.

Что господин Попко подразумевает под «вокруг» Киева, впрочем, не вполне понятно. Даже если представить себе, что ВС РФ организуют повторный заход в направлении столицы Украины, то он реалистично может проходить только с тех же самых направлений: северного и северо-восточного. Вероятно, именно эти направления являются наиболее укреплёнными.

Отметим, что сегодня заведомо ложная информация о якобы оттеснении ВС РФ украинской армией от Киева весной 2022 года является одним из основных столпов, на которых весь текущий конфликт держится украинская власть. Что происходило в реальности, уже неоднократно объясняло высшее российское политическое руководство: произошёл отвод войск от Киева в рамках подготовки к заключению в Стамбуле весной 2022 года договора между Россией и Украиной. В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин отметил, что данное решение было принято по просьбе президента Франции и канцлера Германии, дабы подписание соглашения не выглядело «будто оно подписывалось под дулом пистолета». Всё то, что было дальше, уже история: прискакавший в Киев тогдашний британский премьер Борис Джонсон велел украинским властям продолжать оказывать сопротивление и не идти ни на какие договорённости с Москвой. Ну а Украина, не имеющая реальной субъектности в международных отношениях, перечить Джонсону не смогла.