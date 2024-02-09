Это известно уже давно, но западная аудитория, на которую нацелено интервью Такеру Карлсону, не в курсе таких деталей.

С весны 2022 года и вплоть по сегодняшний день ключевая фантазия, за счёт которой украинскому руководству удалось не только сохранить свои позиции во власти, но и мобилизовать общество на противостояние России, это рассказы о том, как вооружённые силы Украины якобы отбили удар ВС РФ по Киеву, заставив российскую армию бежать, сверкая пятками. До сих пор этот нелепый нарратив повторяется в том числе и на Западе, изображающем ВСУ как мощь, которую необходимо поддерживать и которая при должном спонсировании способна одолеть Россию. На самом деле, конечно же, никаких побед ВСУ под Киевом не было, а украинское общество, находясь в состоянии паники, было готово верить чему угодно.

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Как происходили события на самом деле, рассказал президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Как отметил Путин, Россия всегда стремилась к мирному решению сложившейся на Украине ситуации: и Минские соглашения были направлены именно на это, и в первые же дни специальной военной операции российское руководство согласилось на переговоры с Украиной о дипломатическом урегулировании кризиса.

В рамках целого переговорного процесса, кульминацией которого стала встреча в Стамбуле в первых числах апреля 2022 года, уже был выработан целый пакет мер политико-дипломатического урегулирования конфликта. Как добавил Путин, европейские лидеры на тот момент заявили, что для окончательного подписания соглашения «должны быть созданы условия»: если оставить войска под Киевом, то получится, что украинская власть подписала документ «под дулом пистолета».

Россия, рассказал Путин, согласилась с этой логикой и отвела войска от украинской столицы. Всё остальное уже история: как отметил глава государства, после отвода российских войск от Киева украинское руководство моментально забыло о соглашениях, выбросив их «на свалку истории», и начало готовиться к затяжному конфликту при поддержке «США и их сателлитов в Европе».