Связано это с дополнительными работами и испытаниями.

После того, как Boeing и Airbus, может, и с большой неохотой, но были вынуждены из политических соображений, вызванных поведением их государств в отношении России, уйти с российского рынка, отечественная гражданская авиация оказалась в затруднительном положении, выход из которого только один и другого не будет ещё долго: активное развитие собственной гражданской авиационной промышленности.

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К осознанию этой необходимости в России пришли ещё задолго до любых незаконных санкций (рестрикций), но, учитывая экономические проблемы, действительно активное развитие собственной гражданской авиации началось только несколько лет назад. В этой связи нет ничего удивительного в том, что на данном этапе сроки то и дело срываются. Так, издание «Известия» со ссылкой на источники в «Ростехе» и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) пишет, что самолёт SJ-100, он же импортозамещённый «Суперджет», от же SSJ-New, задержится примерно на два года — начало поставок данных лайнеров было сдвинуто вправо по графику до 2026 года.

Согласно имеющейся у «Известий» информации, эта неприятная новость связана с проведением дополнительных работ и испытаний, из-за которых сертификация SJ-100 с современными отечественными двигателями ПД-8 сдвинута на 2025 год, а поставки — ещё на год после сертификации.

Уточняется, что причина кроется именно в двигателях ПД-8, в ходе испытаний которых было принято решение о продолжении работы над данными агрегатами.

Несмотря на то, что сроки сдвигаются, в ОАК справедливо отмечают, что даже в этом случае сроки между началом работ над импортозамещённым «Суперджетом» и его поставками заказчикам являются беспрецедентно сжатыми: самолёт, по сути, пришлось «пересобирать» заново, а в среднем в гражданской авиации сроки между созданием лайнеров и их серийным производством составляют порядка 10—12 лет. По двигателям всё ещё серьёзнее: их могут разрабатывать, испытывать и совершенствовать до 15 лет.

Напомним, что сейчас надежды российского гражданского авиастроения возлагаются помимо SJ-100 также на МС-21, Ил-114-300, Ту-204 и Ил-96-400М. По всей видимости, из числа современных среднемагистральных российских самолётов первым заказчики получат именно МС-21, который должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320. Произойти это должно в конце текущего года.