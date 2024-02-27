Что, собственно, правильно.

Сегодня на Западе случился выброс адреналина на фоне паники в результате сделанного президентом Франции крайне необдуманного заявления о том, что нельзя исключать возможность отправки европейских войск на Украину, чтобы «не позволить России победить». Целый день европейские политики высшего уровня отрекались от комментария Макрона, и вот, теперь очередь дошла до США.

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Согласно комментарию, который сделала пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, отправка американских войск на Украину исключена, и президент Байден «ясно дал понять», что США не будут участвовать в этом конфликте.

При этом, отметила Уотсон, администрация Байдена рассчитывает на то, что Конгресс одобрит пакет помощи Украине, поскольку это будет лучшим способом оказания Киеву поддержки.

Мы сейчас не будем говорить о том, что на данном этапе лучший способ поддержать Украину — это заставить её руководство идти на мирные переговоры с безоговорочным выполнением всех условий России. Вроде бы по прошествии двух лет всем уже должно быть понятно, куда дует ветер, каковы шансы Киева в этом противостоянии, и что всё можно было бы решить дипломатией.