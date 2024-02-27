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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Франции допустил возможность отправки европейских войск на Украину
Кто-то сильно хочет организовать ВС РФ безвизовый режим со странами Евросоюза.

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Как мы уже неоднократно отмечали, чем хуже обстановка на линии боевого соприкосновения для Украины, тем более и более оторванные от реальности панические и даже, позволим себе это слово, истерические заявления вырываются из уст представителей западного политического класса. На сегодняшний день на Западе существует понимание, что никакого прямого столкновения НАТО или его частей с Россией быть не должно, потому что это будет означать тотальную ядерную аннигиляцию всего глобального Севера (коллективный Запад + Россия, Беларусь и Украина).

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Тем не менее, некоторые особо буйные, которых необходимо изолировать не то что от власти, а вообще от общества, считают, что исключать такой перспективы нельзя. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на сегодняшний день на Западе якобы нет консенсуса относительно возможности отправки сухопутных войск для поддержки Украины, и что по мере течения времени ничего исключать нельзя.

Безусловно, в этом мире, переживающем процесс полной трансформации, и впрямь нельзя ничего исключать, но в интересах Европы сделать так, чтобы до реализации этой идеи не дошло, поскольку основные удары будут наноситься именно по ней.

Выход из сложившейся сложной ситуации есть: проявление готовности к переговорам с Москвой на условиях России. Да, кто-то потеряет лицо, но, во-первых, это лучше, чем потерять всё, а во-вторых, Россия же предлагала по-хорошему. Отказались. И кто теперь виноват? Кто виноват, с того и спрос.

#россия #украина #политика #нато #евросоюз #психиатрия #франция
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