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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западные политики массово отвергли идею Макрона об отправке европейских войск на Украину
Безвиз с армией России это хорошо, но спокойная жизнь — лучше.

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Вчера вечером, плавно переходя в сегодняшнюю ночь, президент Франции Эмманюэль Макрон позволил себе заявление, о котором ещё очень долго будет жалеть. По словам французского «лидера», западные страны не воюют с Россией, однако ситуация такова, что ничего нельзя исключать, и вполне вероятно, что на Украину, дабы не допустить победы Москвы, придётся отправить «европейские» войска.

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О каких-таких европейских силах говорит Макрон, нам, честно говоря неведомо, поскольку они сейчас критически демилитаризованы об ВС РФ на Украине посредством передачи последней огромного количества вооружений без реальной возможности его восполнить в приемлемые сроки, не говоря уже о том, что в западном обществе от мысли о прямом конфликте с Россией людей бросает в холодный пот. Похоже, не понимают фантазий президента Франции и его коллеги по коллективному Западу.

Так, практически все европейские страны, и все без исключения из числа тех, которые имеют значение, отвергли идею Макрона. О том, что никаких планов об отправке войск на Украину нет, заявили замглавы Минобороны Польши, премьер-министр Швеции, министр обороны Германии, президент Финляндии, глава МИД Италии, премьер-министр Чехии, глава МИД Венгрии, канцлер Германии, генсек НАТО, а также целый ряд представителей Белого дома (США).

Проще говоря, в своей безумной идее Макрон оказался одинок. Это хорошо. Это означает, что несмотря на все оторванные от реальности заявления касательно положения дел на Украине общее понимание ситуации на Западе всё-таки имеется. Просто напомним, что в случае начала прямого конфликта между Россией и НАТО полностью аннигилированным окажется весь глобальный Север (в глобальный Север традиционно включены коллективный Запад, Прибалтика, Россия, Беларусь, Украина).

#россия #украина #нато #евросоюз #психиатрия #франция
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