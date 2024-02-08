Так, может, пора сделать из этого единственно верный вывод?

Политическое руководство США ещё два года назад загнало себя в ловушку, вздумав, основываясь на ложной разведывательной информации, что конфликт на Украине можно будет использовать для ослабления позиции России как в военном, так в экономическом и дипломатическом аспектах. На практике всё получилось ровно наоборот, но поскольку нарратив в данном конфликте сильнее логики и здравого смысла, а чёрное принято называть белым, то и решения продолжают приниматься исходя из нарративов.

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Так, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на фоне отсутствия новой военной «помощи» со стороны США вооружённым силам Украины приходится экономить боеприпасы, опасаясь, что они подойдут к концу, попутно «принимая трудные решения на поле боя». Данное заявление призвано в очередной раз надавить конгрессменам США на эмоции, дабы те одобрили законопроект о помощи Киеву, который пару часов назад в очередной раз провалился в Сенате по причине нехватки голосов.

Чуть ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия без поддержки США не сможет обеспечивать все потребности ВСУ в вооружениях. Также Шольц заявил, что коллективному Западу нужно сделать «всё возможное», дабы не допустить победы России на Украине. Как Запад должен это «не допускать», впрочем, очень хороший вопрос: средств нет, военная промышленность сильно «просажена» за последние 35 лет и не может конкурировать в конфликте на истощение, коим является конфликт на Украине; свою армию посылать — это автоматически Апокалипсис.

Выход из сложившегося политического тупика у Запада, безусловно, есть, но он крайне неудобный с точки зрения сохранения «лица»: придётся признать законность требований России и пойти на уступки. Понятно, что действующие западные элиты на такой шаг не пойдут, предпочтя и дальше сжигать Украину в пламени конфликта и делая вид, что это они так борются за «либеральный мировой порядок», а также за «свободу» и «демократию».