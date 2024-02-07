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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что Германия не может в одиночку обеспечивать военные потребности ВСУ
Удивительно, что признал он это только сейчас.

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После всего, что произошло за последние четыре года, и в особенности, конечно же, с 24 февраля 2022-го и добровольно-принудительного отказа Берлина от российских ресурсов и российского рынка, Германия находится в состоянии так называемой технической рецессии. По сути, обычной рецессии и падения ВВП, но с приставкой, которая позволяет предполагать, будто на самом деле никакой катастрофы не происходит.

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В реальности же в ФРГ происходит стремительная деиндустриализация, и вот, сегодня канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия «недостаточно большая [в промышленном и экономическом плане]», чтобы обеспечивать поставку вооружений Украине в случае, если США перестанут оказывать Киеву всеобъемлющую поддержку. По мнению Шольца, сейчас это «настоящая опасность», которая разворачивается «на наших глазах».

Надо помнить, что немецкое политическое руководство во главе с Шольцем с превеликим удовольствием взяло под козырёк и полностью подчинилось антироссийской истерике Вашингтона: поддержало незаконные антироссийские санкции, ударившие в первую очередь по немецкой экономике, активно поставляет вооружения Украине (является, на минуточку, второй после самих США страной по объёму поставленных вооружений), и всё никак не желает вернуться в реальность из этого состояния изменённого сознания.

Безусловно, отношения между Москвой и Берлином из-за всего произошедшего очень надолго испорчены, и теперь об их восстановлении не может быть речи до тех пор, пока в Германии к власти не придут новые, хотя бы минимально вменяемые элиты, а не престарелые реваншисты, которым беспричинно позволили поднять голову после всего, что произошло в середине прошлого века.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #германия #промышленность
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