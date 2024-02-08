О как. Но при этом, по словам Шольца, страны НАТО «не считают» себя участниками конфликта с РФ.

Паника, которая сейчас охватила политический класс в коллективном Западе, уже особо, собственно, не скрывается. Если раньше разговоры велись о том, чтобы обеспечить «победу Украины», то сейчас всё чаще можно услышать чуть более приземлённый, но всё также нереализуемый план по «недопущению победы России». Может показаться, что эти заявления равноценны по своей риторике, но на самом деле «победа Украины» и «недопущение победы России» несут совершенно разную смысловую нагрузку: во втором случае вероятность того, что Киев одолеет Москву, исключается полностью, а также озвучивается истинная цель Запада вместо сказочной «защиты демократии и свободы».

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И вот, второй тип риторики сегодня повторил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для The Wall Street Journal. По мнению Шольца, если Россия одержит победу, то это не только «положит конец Украине», но и кардинально изменит лицо Европы, а также нанесёт огромный ущерб «либеральному мировому порядку». В представлении Шольца, успех России может стать примером для других государств, которые захотят решить свои вопросы с соседями силовым способом, и тогда мир окажется в крайне опасной ситуации.

Дальше Шольц пошёл повторять сказки из написанной самим же Западом методички про «покорение Украины», якобы не достигнутые Россией цели, и что всё это, дескать, следствие решительного протеста Запада «российской агрессии». В реальности, конечно, всё происходит с точностью до наоборот, но говорить об этом Шольц не может, иначе это выбьется из повестки.

При всём этом, несмотря на всё вышесказанное, немецкий канцлер поспешил отметить, что страны НАТО не считают себя участвующими в вооружённом конфликте с Россией. И хотя де-юре Шольц прав, но де-факто, и это следует из его же статьи в WSJ, именно НАТО ответственно за затягивание этого кризиса. Сколько можно держать западную аудиторию в обаянии, рассказывая вещи, которые полностью опровергаются ситуацией «на земле», непонятно; ещё более непонятно, как долго европейские налогоплательщики намерены терпеть такое к себе отношение.

Как мы видим, риторика представителей западного политического класса продолжает оставаться отсоединённой от реальности. Данный конфликт может быть разрешён только путём прямого диалога с РФ, итогом которого станет организация новой архитектуры безопасности в Европе. Время для полумер уже давно упущено: слишком много лишнего в европейских столицах было сказано и ещё больше лишнего — сделано. Вероятнее всего, с действующими западными элитами говорить уже попросту не о чем, и придётся ждать их замены на хотя бы национально-ориентированные.