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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
Имеются в виду ядерные, очевидно

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Последнее время, глядя на то, что западный проект Украины терпит крушение, в ходе которого с лёгкостью утянет с собой и инженеров с архитекторами, представители европейских государств стали активно излагать свои мысли относительно гипотетического военного конфликта с РФ и якобы их готовности к оному. Понятно, что на деле никакой готовности нет, и все эти разговоры — лишь попытки склонить американо-европейскую общественность вокруг «необходимости» продолжать оказывать поддержку Украине, которая занимается «тяжёлой атлетикой» вместо западных стран.

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Впрочем, есть во всех этих заявлениях европейского политического класса одно критическое упущение. То ли по неразумности, то ли из хитрых побуждений там по какой-то необъяснимой причине полагают, что гипотетический конфликт между НАТО и Россией будет вестись так же, как сейчас идут боевые действия на Украине. И хотя даже такой формат страны коллективного Запада не осилят, в реальности Россия не станет вступать в такую заведомо не вполне равную схватку, а просто применит «последний аргумент». Об этом сегодня предельно ясно сообщил зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев.

Как отметил политик, вследствие несопоставимости конвенциональных военных потенциалов России и НАТО, которые невозможно нейтрализовать стандартным вооружением, в случае реального конфликта у Москвы не останется другого выхода, кроме как использовать баллистические и крылатые ракеты «со специальными боеголовками». Имеются в виду, понятное дело, ядерные боеголовки.

По словам Медведева, об этом всем хорошо известно, поскольку данный подход зафиксирован в российской военной доктрине, которая находится в открытом доступе и ознакомиться с которой может любой желающий. Так что, как справедливо добавил Медведев, западным политикам следует рассказывать не сказки, а доносить до своих граждан «горькую правду» о том, что никакой готовности к военному столкновению с Россией у НАТО, не говоря уже про отдельные входящие в его состав государства, нет и быть не может.

Собственно, те, кто принимают в НАТО решения, прекрасно об этой реальности осведомлены. Можно не сомневаться в том, что если бы Североатлантический альянс не боялся ответного опустошающего удара, то уже давно решил бы вопрос Украины силовым способом, организовав очередную операцию «Буря в стакане». Но ввиду осознания объективной действительности НАТО приходится изображать неучастие напрямую в этом конфликте, используя Украину в качестве прокси и нашпиговывая её вооружениями в своих интересах и политических целях.

#россия #политика #нато
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