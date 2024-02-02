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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генерал ВСУ не исключил возможность нового наступления ВС РФ на украинскую столицу
Без этого, судя по поведению киевских функционеров, вряд ли обойдётся. Вопрос лишь: в насколько отдалённой перспективе.

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Хорошо известно, что в первые дни специальной военной операции российские войска напролом гнали к Киеву, взяв украинскую столицу в полуокружение и заставив руководство Украины сидеть по бункерам, давая интервью в состоянии паники. Целью ВС РФ на тогдашнем этапе было принуждение украинской стороны к миру и принятию российских условий в рамках переговоров. Цель практически была достигнута, но в российском руководстве то ли не учли степень лишения Украины суверенитета и масштабов внешнего управления ею, то ли, прекрасно понимая, что альтернативный вариант развития СВО крайне затяжной и тяжёлый, предпочло об этом забыть, но когда договорённость, по сути, была достигнута, ВС РФ добровольно вывели войска из-под Киева.

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Всё то, что произошло дальше, уже история: звонок из Лондона в Киев с требованием отменить любые переговоры с Москвой, начало раскручивания лжи о «победе» ВСУ под Киевом (во многом именно на этой лжи до сих пор и «выезжает» действующая украинская власть), постановки, начало бескомпромиссной риторики, хотя мир в первую и в последнюю очередь нужен именно Украине, а также затягивание конфликта уже без малого на два года.

Судя по тому, насколько действующая украинская власть оторвана от реальности, решаться данный конфликт будет полностью военным путём. На этом фоне генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко выразил предположение, что российская армия организует повторное наступление на Киев, вот только теперь уже будет без «жестов доброй воли». По мнению украинского военачальника, ВС РФ располагают для этого и силами, и средствами, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Как справедливо отметил Марченко, во время боевых действий никто ниоткуда просто так не уходит: у российского руководства был план, и в него якобы входит повторный заход в украинский столичный регион.

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В начале декабря прошлого года ВСУ начали возведение оборонительных линий на севере и северо-востоке Украины, что свидетельствует о том, что руководство страны по тем или иным источникам осведомлено о планах или как минимум теоретических возможностях ВС РФ. В любом случае, даже если допустить, что повторное наступление действительно состоится, то оно будет означать только одно: в этот раз с российской стороны никто уже «сюсюкаться» не станет. Отметим, что поведение киевских функционеров, по сути, не оставляет России других вариантов: на переговоры идти не хотят, ставят какие-то нелепые условия, верят в чудо. К сожалению, киевская власть загнала себя в такую политическую и пропагандистскую ситуацию, при которой дальнейшее развитие конфликта — только максимально негативное для Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия
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