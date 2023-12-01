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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что Украина переходит в оборону и ожидает наступления ВС РФ
Под это дело началось возведение фортификаций как на востоке, так и на севере страны.

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Многие здравомыслящие аналитики, имеющие, в отличие от европейских заседающих на высоких постах функционеров, военное образование, уже давно твердят о том, что если Украина действительно намерена сопротивляться до конца (до конца чего, мы сейчас вникать не будем), то ей необходимо не разбиваться головой о стену российских, по сути, неприступных оборонительных линий, а самой выстроить аналогичные укрепления и уже встречать ВС РФ в подготовленном состоянии.

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По всей видимости, эта прописная истина стала доходить до украинского помешанного на агрессии и «отвоёвывании» мало что значащих в отрыве от глобальной цели территорий. Так, сегодня одиозный народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что президент Владимир Зеленский объявил о начале работ по укреплению обороны как на востоке, так и на севере Украины.

По словам Гончаренко, это означает, что страна переходит в оборону, ожидая наступления российской армии. Дополнительно нардеп посоветовал ни в коем случае не недооценивать ВС РФ, поскольку сейчас российские войска «развиваются бешеными темпами». Ранее, напомним, в Киеве обожали сеять иллюзию «некомпетентности» российской армии. В реальности, конечно же, ВС РФ работают согласно обозначенному заданию в рамках общего стратегического плана. И неспособность его понять вовсе не означает, что армия оппонента некомпетентна. Скорее, некомпетентность проявляют такие крикуны, но сейчас их с каждым днём становится меньше.

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Без сказок на ночь от депутата, впрочем, не обошлось. Из его слов следует вывод, что на самом деле это, оказывается, ВСУ якобы ведут конфликт на истощение, а не наоборот. Не будем сейчас ломать иллюзию господина Гончаренко, поскольку для ведения конфликта на истощение на него должен работать весь тыл, обеспечивающий армию снарядами, техникой и экипировкой. Украина же всё получает из-за рубежа, у которого ларчик отнюдь не бездонный.

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