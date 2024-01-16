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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии заявили, что Украине ради мира с Россией необходимо пожертвовать территориями и забыть о членстве в НАТО
А по-другому уже и не будет, это понятно.

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Глядя на действующее политическое руководство в Германии, которое в одностороннем порядке по первому же приказу из Вашингтона пожертвовала десятилетиями нормализации отношений с Россией, которые были нужны в первую очередь самой Германии, может сложиться впечатление, что эти люди обитают в своей выдуманной реальности, которая диаметрально противоположна объективной действительности. Бесконечные сказки про то, что Россия не добивается стратегических результатов на Украине, хотя реальность твердит ровно обратное, фантазии про то, что санкции работают, хотя работают они только в виде вернувшегося бумеранга, и прочее-прочее.

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Но не все в Германии подсели на фантастический нарратив. Есть в Берлине политики, которые прекрасно осведомлены о реальном положении дел, и озвучивают исходя из этого единственно верные выводы. Так, немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что Украине, если она хочет мира, необходимо пожертвовать территориями и забыть о членстве в Североатлантическом альянсе. Вместе с тем Вагенкнехт признала, что озвучиваемый на Западе тезис о том, что чем больше оружия поставляется на Украину, тем сильнее её переговорная позиция, не соответствует действительности, и даже наоборот — всё происходит с точностью до наоборот.

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Безусловно, Вагенкнехт представляет меньшинство немцев, но учитывая, что популярность в ФРГ набирают правые партии вроде той же «Альтернативы для Германии», руководство которой выступает за восстановление статуса-кво с Россией, не далёк тот час, когда вышеизложенное мнение станет главенствующим в некогда локомотиве Евросоюза.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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