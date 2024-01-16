Тебе эти стратегические цели вообще известны, госпожа глава Еврокомиссии?

Казалось бы, то, что произошло за 2023 год и ещё будет происходить в 2024 году, должно было наконец-то вбить в головы еврофункционеров, что их представления о России и об её целях и средствах их достижения в рамках специальной военной операции на Украине были, как бы это помягче выразиться, ошибочны. Но врождённая напыщенность, гордыня и святая вера в своё превосходство мешает западным странам проводить действительно актуальный и правдивый анализ всего, что связано с Россией и её политикой.

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Так, в рамках проходящего сейчас Всемирного экономического форума в Давосе внимание прессы обратила на себя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в своём очень хорошо выученном выступлении, в содержание которого, по всей видимости, она и сама поверила, заявила, что Россия не достигает на Украине своих стратегических целей.

По мнению госпожи фон дер Ляйен, в начале «вторжения» были опасения, что украинская столица будет повержена всего за несколько дней, а сама Украина — за считанные недели. Но этого не произошло, что позволяет фон дер Ляйен делать вывод о том, что РФ потерпела в этой кампании военную неудачу и не достигает стратегических задач. По мнению главы Еврокомиссии, за время боевых действий Украина сумела не просто выстоять, а нанести России сокрушительный ущерб, вылившийся якобы в потерю половины её военных возможностей, и возвратить под свой контроль половину ранее контролировавшихся Россией территорий.

Откуда Урсула фон дер Ляйен берёт эти сведения, решительно непонятно. Никто половину российской военной мощи не уничтожал, а если бы и уничтожал, то она уже была бы восстановлена, учитывая многократный и никем не оспариваемый рост военно-промышленного производства в России. Что же до «возвращения» половины территорий, то не нужно забывать, что из-под Киева, а также из Черниговской и Сумской областей Россия вышла в рамках переговорного процесса в Стамбуле весной 2022 года: никто российские войска оттуда не выбил и, соответственно, никто эти территории не отвоевал — ВС РФ с них просто вышли. Кроме того, фон дер Ляйен рассказывает про события образца 2022 года, не упоминая то, что произошло в 2023 году, а именно — крупнейшее в рамках специальной военной операции военное поражение ВСУ в виде разгрома так называемого контрнаступления.

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Как мы видим, у высшего политического руководства Евросоюза всё стабильно плохо с анализом реальной ситуации и, как следствие, с принятием решений. Ведь глава Еврокомиссии не сама этот текст составила — ей его кто-то зачем-то написал. Наконец, в выступлении фон дер Ляйен просвечивается тотальное непонимание российских целей на Украине: никто не ставил целью захват всего государства, российское политическое руководство вообще хотело как можно быстрее завершить спецоперацию, но, когда стало понятно, что разговаривать на Западе и в Киеве, по большому счёту, не с кем и не о чем, был осуществлён переход к плану «Б»: к затяжному вооружённому конфликту с истощением ВСУ и достижению поставленных целей военным путём.