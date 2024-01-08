В отставку на фоне проталкивания ряда «экономных» законопроектов. Это важно.

Экономическая ситуация в «локомотивах» Евросоюза, коими являются Германия и Франция, всё также оставляет желать лучшего: на фоне бешеных субсидий, которыми правительства этих государств в 2022—2023 годах покрывали возросшие расходы населения на взлетевшие цены на энергоносители, а также на фоне взятой на себя в добровольно-принудительном порядке обязанности содержать Украину, бюджет очень быстро опустел. Как итог, чтобы стабилизировать ситуацию, в Германии урезали субсидии на топливо для фермеров и сократили для них налоговые льготы, из-за чего те начали масштабнейшую забастовку, а во Франции глава кабмина Элизабет Борн продавливала непопулярные решения о мерах экономии бюджетных средств.

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И вот, сегодня Элизабет Борн на фоне недовольства принимаемыми ею решениями подала в отставку. Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил министра за работу и принял её отставку. Продолжать исполнять свои обязанности, впрочем, Борн будет вплоть до формирования президентом нового кабмина.

Элизабет Борн активно продвигала такие непопулярные бюджетные меры, как пенсионную реформу и отказ от субсидирования энергоносителей. При этом ещё осенью 2022 года Борн свято верила в то, что Европе необходимо «наказать» Россию за её специальную военную операцию и была уверена в том, что санкции действуют, ломая российскую экономику. Реальность, как мы видим, оказалась диаметрально противоположной. Кто-то скажет, что это карма, кто-то справедливо отметит, что без России Европа мало что значит, но что сделано, то уже сделано, и восстановление отношений ЕС и России вряд ли возможно без тотальной смены европейских элит и политического класса. А само собой это, понятное дело, не произойдёт — надо помогать.

Сегодня министр финансов Франции заявил, что самые сложные времена у Франции в экономическом плане ещё только впереди. Удивительно, но от политики конфронтации с РФ при всём этом официальный Париж не намерен. Ловушка пропаганды и «дебаф» на необучаемость в европейских элитах — они такие.

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Вообще, забавно, как в западных «демократиях» можно сначала натворить дел, а затем взять и просто уйти в отставку, сняв с себя всю ответственность за происходящее и повесив её на преемников.