А что случилось-то?

Европейская экономика уже много лет подряд переживает состояние стагнации, технической рецессии, а если тенденция не будет переломлена, что вряд ли, то перейдёт в состояние глубокого кризиса. Сперва это было вызвано пандемией, которая очень больно ударила по мировой экономике в целом, но по европейской в особенности, затем ЕС в добровольно-принудительном порядке присоединился к незаконным односторонним антироссийским санкциям, тем самым отрезав себя от огромного рынка сбыта продукции и лишив себя доступа к дешёвым энергоресурсам, за счёт которых, в общем-то, и «плыл» последние десятилетия.

реклама

И вот, реальность становится всё более плачевной, и сегодня глава министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что хоть ситуация сегодня и кажется тяжёлой, но на самом деле это ещё цветочки — ягодки только впереди. По словам Ле Мэра, чтобы восстановить государственную финансовую систему, потребуется перейти к «жёсткой» экономии, что, естественно, приведёт к снижению уровня жизни французов и, как следствие, к ещё более тяжёлому экономическому положению Франции в целом.

При всём этом решения, о которых говорит Ле Мэр, уже даже не обсуждаются: как отметил глава Минфина Франции, эти решения придётся принять, какими трудными бы они не были — помимо сокращения субсидий для компенсации подорожавших энергоносителей Париж намерен также пересмотреть целый перечень государственных расходов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В общей сложности за текущий год Минфин Франции рассчитывает «сэкономить» 16 миллиардов евро, и в основном этого во французском правительстве намерены достигнуть за счёт отмены субсидий для населения на газ и электроэнергию. Заметьте, сокращать финансирование Украины французский минфин не предлагает, равно как и не задумывается о сокращении выплат пособий для не желающих работать мигрантов. Собственно, всё, что по этому поводу следует знать законопослушным трудоустроенным французам, господин Ле Мэр уже сказал: самые сложные времена только впереди.