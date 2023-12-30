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Мало для кого секрет, что ООН и его основной орган в лице Совета Безопасности — это мало что значащая в современном мире структура. Через полчаса в Совбезе пройдёт созванное Россией экстренное заседание на тему обстрелов Белгорода, носивших террористический характер, однако некоторые максимально аффилированные с коллективным Западом государства центральной Европы решили даже в такой ситуации устроить демарш.
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Так, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна отказывается участвовать в этом «отравленном лживой пропагандой» заседании. По словам Липавского, Чехия с удовольствием явится на заседание ООН, в котором Россия предложит «вывести свои оккупационные войска [с Украины]».
Трудно сказать, чем кроме популизма и следования оторванному от реальности нарративу руководствуется глава МИД Чехии, но, во-первых, шутки давно закончились (это Липавскому может не нравиться, но это так), и как бы в итоге Прага не оказалась по неправильную сторону истории, а во-вторых, обстрелы гражданской инфраструктуры, повлекшие за собой жертвы — это преступление независимо от того, за какую из сторон кто «болеет».
Необходимо понимать, что удар по Белгороду сегодня наносился в том числе из РСЗО Vampire именно чешского производства. Иными словами, Чехия, по сути, является косвенной соучастницей гибели 18 человек и серьёзного ущерба городской инфраструктуре. Понятно, что представителю данного центральноевропейского государства просто нечего сказать, но нужно всё-таки соблюдать элементарный дипломатический протокол, иначе совсем печально наблюдать за тем как сильно выродился западный политический класс.
Минобороны России уже заявило, что преступление ВСУ не останется безнаказанным, намекнув на то, что Украине следует готовиться к массированным ракетным/комбинированным ударам по инфраструктуре военного и двойного назначения.