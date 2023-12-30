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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Чехия отказалась участвовать в созванном Россией заседании Совбеза ООН по обстрелу ВСУ Белгорода из чешского оружия
Уважаемые, вы ещё не поняли, что шутки кончились, нет?

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Мало для кого секрет, что ООН и его основной орган в лице Совета Безопасности — это мало что значащая в современном мире структура. Через полчаса в Совбезе пройдёт созванное Россией экстренное заседание на тему обстрелов Белгорода, носивших террористический характер, однако некоторые максимально аффилированные с коллективным Западом государства центральной Европы решили даже в такой ситуации устроить демарш.

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Так, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна отказывается участвовать в этом «отравленном лживой пропагандой» заседании. По словам Липавского, Чехия с удовольствием явится на заседание ООН, в котором Россия предложит «вывести свои оккупационные войска [с Украины]».

Трудно сказать, чем кроме популизма и следования оторванному от реальности нарративу руководствуется глава МИД Чехии, но, во-первых, шутки давно закончились (это Липавскому может не нравиться, но это так), и как бы в итоге Прага не оказалась по неправильную сторону истории, а во-вторых, обстрелы гражданской инфраструктуры, повлекшие за собой жертвы — это преступление независимо от того, за какую из сторон кто «болеет».

Необходимо понимать, что удар по Белгороду сегодня наносился в том числе из РСЗО Vampire именно чешского производства. Иными словами, Чехия, по сути, является косвенной соучастницей гибели 18 человек и серьёзного ущерба городской инфраструктуре. Понятно, что представителю данного центральноевропейского государства просто нечего сказать, но нужно всё-таки соблюдать элементарный дипломатический протокол, иначе совсем печально наблюдать за тем как сильно выродился западный политический класс.

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Минобороны России уже заявило, что преступление ВСУ не останется безнаказанным, намекнув на то, что Украине следует готовиться к массированным ракетным/комбинированным ударам по инфраструктуре военного и двойного назначения.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #оон #чехия
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Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
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да пора уже долбить по киеву,по жилым кварталам.пусть дохнут
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Kira625
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Umid Xaydarov
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-=metallist=-
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