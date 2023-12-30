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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
Судя по всему, Украине следует ожидать массированных ударов по инфраструктуре военного и двойного назначения.

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Сегодня вооружённые силы Украины осуществили крупный удар по городу Белгород, в результате которого погибли 14 человек, включая двух детей, а число пострадавших перевалило за сотню. Естественно, что подобная акция, в отношении которой Следственным комитетом РФ уже возбуждены уголовные дела, не могла остаться без комментария со стороны Минобороны России.

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Согласно официальному пресс-релизу МО РФ, удар по Белгороду наносился двумя ракетами РСЗО «Ольха» с кассетной боевой частью, а также ракетами РСЗО Vampire. Системе противовоздушной обороны удалось перехватить большую часть средств поражения, однако несколько снарядов реактивной системы залпового огня смогли преодолеть заслон и нанести ущерб областному центру Белгородской области. Также на город упали кассетные части от перехваченных ракет «Ольха».

Минобороны охарактеризовало действие ВСУ как преступление, призванное отвлечь внимание от поражений на линии боевого соприкосновения, и спровоцировать ВС РФ на действия аналогичного характера. Оборонное ведомство заявило, что сегодняшнее преступление не останется безнаказанным: ВС РФ наносят удары по военным объектам и связанной с ним инфраструктуре, и продолжат так действовать и впредь.

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Обещание возмездия звучит витиевато, но, по всей видимости, в Минобороны будут наносить массированные удары в том числе и по остаткам энергосистемы Украины. Здесь уж, как говорится, нравится-не нравится, но отвечать придётся, раз по-другому в Киеве понимать не хотят и не могут.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
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Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
19:15
там девка красивая по фактам расказывает, а сикер только по мальчикам (кац, незворов , и фрик там ещё один какой то , пародист)
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Максут Нургалиев
19:14
Корейцы делают экраны для айфона!!!
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Подарочек
19:14
Конспирология это твой удел, своим постом выше ты это только подтвердил. А у меня только факты. Вот расскажи лучше, как вы Байрактором сбили Ту22 https://t.me/pozivnoy_kazman/6991
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Подарочек
19:14
Хрюнсекёр это не поймет, по своему прирожденному далбаебству.
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Свободный Пасечник
19:13
Ну да, полковая ципсошная плять только одна - это ты.
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Truth Sееker
19:13
Ватники склонны к конспирологии. Неспособность понимать истинные причины событий подводит их к тому, что любые обстоятельства могут быть поняты через теорию заговоров и происки мировой закулисы. Тем п...
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Максут Нургалиев
19:12
ВСЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ ВАМ ВЕЗУТ КОНТРАБАНДОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИИ ИТП. ,ЕСЛИ ЗАХОЧЕТ США, ТО ЛЕГКО МОГУТ ВАМ РАШИСТАМ ОТКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ, И ВЫ БУДИТЕ 20 ВЕКЕ ТЕЛЕФОНЫМ ДИСКОМ. 23 ГО...
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Truth Sееker
19:12
Дочь офицера нашлась)) ЗЫ. Про это я и говорю, тут каждый второй дочь офицера
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Сергей Шевченко
19:11
Причём здесь озон, если люди в силу своей патологической жадности ( тупости) ведутся на дешевизну, где логика Товарищи!!! А то озон музон.
Концептуальная гонка art of rally раздаётся бесплатно в Epic Games Store
Свободный Пасечник
19:10
Ципсошница, ты кого хочешь наипать? Меня, боевого офицера? Наивная ты сученька.
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
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