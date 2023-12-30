Судя по всему, Украине следует ожидать массированных ударов по инфраструктуре военного и двойного назначения.

Сегодня вооружённые силы Украины осуществили крупный удар по городу Белгород, в результате которого погибли 14 человек, включая двух детей, а число пострадавших перевалило за сотню. Естественно, что подобная акция, в отношении которой Следственным комитетом РФ уже возбуждены уголовные дела, не могла остаться без комментария со стороны Минобороны России.

реклама

Согласно официальному пресс-релизу МО РФ, удар по Белгороду наносился двумя ракетами РСЗО «Ольха» с кассетной боевой частью, а также ракетами РСЗО Vampire. Системе противовоздушной обороны удалось перехватить большую часть средств поражения, однако несколько снарядов реактивной системы залпового огня смогли преодолеть заслон и нанести ущерб областному центру Белгородской области. Также на город упали кассетные части от перехваченных ракет «Ольха».

Минобороны охарактеризовало действие ВСУ как преступление, призванное отвлечь внимание от поражений на линии боевого соприкосновения, и спровоцировать ВС РФ на действия аналогичного характера. Оборонное ведомство заявило, что сегодняшнее преступление не останется безнаказанным: ВС РФ наносят удары по военным объектам и связанной с ним инфраструктуре, и продолжат так действовать и впредь.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Обещание возмездия звучит витиевато, но, по всей видимости, в Минобороны будут наносить массированные удары в том числе и по остаткам энергосистемы Украины. Здесь уж, как говорится, нравится-не нравится, но отвечать придётся, раз по-другому в Киеве понимать не хотят и не могут.