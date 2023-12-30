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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Советник ОП Украины Подоляк верит в то, что Россия примет «ультимативные требования» на высшем уровне
Блажен, как говорится, кто верует. Но будет ровно наоборот.

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Сейчас на Западе новый тренд: рассказывать, что Украина в тупике, терпит поражение, нуждается в удвоении помощи, иначе Россия того и гляди победит, а потом и на НАТО своей подготовленной и получившей колоссальный боевой опыт армией пойдёт. В Киеве к изменившемуся нарративу пока что психологически не готовы, и это демонстрирует советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Когда журналистка Наталья Мосейчук в рамках интервью с Подоляком поинтересовалась, видит ли тот себя участником возможных будущих мирных переговоров (Подоляк, если что, с большим удовольствием участвовал в переговорах в марте—апреле 2022 года), то советник ОП Украины заявил, что «переговоров в классическом значении этого слова не будет».

По мнению Подоляка, будет выставление ультимативных требований к России, причём сразу на высшем уровне, и Россия их примет.

Необходимо понимать одну простую вещь: всё высшее российское политическое руководство уже прямым текстом выразило готовность к переговорам лишь на условиях того, что в их рамках дипломатическим способом будут реализованы все цели специальной военной операции. Проще говоря, Россия не отказывается ни от одной из целей СВО, но готова договариваться об их мирном выполнении; в противном случае боевые действия продолжатся до силового выполнения поставленной задачи. Нетрудно заметить, что Россия и Украина находятся на прямо противоположных концах в деле продвижения переговорного кейса.

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Разница лишь в том, что у России есть возможность продолжать выполнять боевые задачи, тогда как соответствующая возможность у Украины имеется ровно до тех пор, пока Запад готов финансировать Киев. А это положение, как мы видим по трудностям с одобрением пакетов финансовой помощи, крайне шаткое. Как бы в итоге не вышло так, что пророчество Подоляка будет выполнено с точностью до наоборот, а ведь именно к этому всё сейчас и идёт.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
1
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