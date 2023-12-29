Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британская пресса признала, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией
Это уже стадия торга или ещё нет?

реклама

Поистине удивительные метаморфозы могут происходить в западном информационном поле всего за один год, а если точнее, то за последние полгода. Если ещё в мае 2023 года все мейнстримовые средства массовой информации на Западе трубили о том, что так называемое контрнаступление ВСУ «удивит» Россию и заставит ВС РФ бежать, сверкая пятками, при виде танков Leopard 2, то объективная реальность, которая стала очевидна уже спустя две недели после начавшегося в июне «контрнаступления», планомерно меняла информационный фон в американских и европейских изданиях.

реклама

Оно и неудивительно: «контрнаступление» не добилось даже плана минимум, застряв в полосе обеспечения ВС РФ и не добравшись даже до первой линии реальной российской обороны — так называемой Линии Суровикина. Добавим сюда ещё большие проблемы с выбиванием Киевом финансирования из своих западных спонсоров, постоянно сокращающиеся поставки вооружений, появление новых горячих точек на планете, где Соединённым Штатам бросаются новые геополитические вызовы, и вот, в британском издании The Telegraph появилась статья с заголовком «Украина терпит поражение, но Британия должна продолжать её поддерживать».

В ней автор упоминает провал «контрнаступления» ВСУ, напомнил о том, что сейчас в наступление пошли уже ВС РФ, заняв целый ряд важных укрепрайонов украинской армии и продолжая процесс окружения одного из последних бастионов ВСУ на Донецком направлении — Авдеевки.

На фоне всего происходящего, включая снижающийся интерес США к украинскому кейсу, подытоживает автор статьи в The Telegraph, следующий год может стать для Европы решающим. Издание допускает новые военные победы ВС РФ, но при этом отмечает, что если это произойдёт, то только по причине того, что США и ЕС недостаточно активно поддерживали Украину.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как мы уже неоднократно отмечали, сейчас в западной прессе разгоняется нарратив, что Россия побеждает не благодаря собственным усилиям и превосходящим даже объединённо-западные военным возможностям, а потому что, видите ли, Запад позволяет России это делать. Возможно, в западных учебниках истории это так и будет записано. Ведь нельзя же признать, что все представления американских и европейских «экспертов» касательно экономических и военных возможностей РФ были не просто недооценены, а катастрофически ошибочны во всех аспектах.

#россия #украина #политика #боевые действия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Министр обороны Украины заявил, что ВС РФ могут ещё долго осуществлять массированные удары, подобные сегодняшним
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
48
США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
7
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
38
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
20
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6

Сейчас обсуждают

32Влад32
19:50
Тебе такая хрень по ночам снится? Смотри, в дурке жизнь закончишь.
Эксперт: РФ имеет особо важных информаторов, которые в нужный момент наводят удары ВКС РФ
Подарочек
19:48
"Это уже стадия торга или ещё нет? " - это стадия принятия.
Британская пресса признала, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией
Подарочек
19:46
Обоссаныш, ты поссать пошел или срать?
Galaxy S24 могут не получить поддержки спутниковой связи
xxxFlashxxx
19:39
Выделяемого пердаком мадам Бакженовой газа для отопления собачьей конуры не хватит.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Kira625
19:39
У меня другая коллекция. Иногда с апгрейда или из кучи старого хлама такие хтонические франкенштейны сваливаются, что выкинуть совесть не позволяет и они откладываются в отдельную коробку. Вот наприме...
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
Артём Николаев
19:38
Galaxy S24 могут не получить поддержки спутниковой связи
Vladimir Makataev
19:32
так пусть Бакженова и устраняет, что сразу Россия???
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
geepnozeex
19:31
ну идиот же.
Эксперт: РФ имеет особо важных информаторов, которые в нужный момент наводят удары ВКС РФ
Подарочек
19:30
Парадокс, что ты на свободе, а укреп р-он Авдеевка давно в тылу РФ.
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
geepnozeex
19:28
"Шмыгаль похвалил украинские силы противовоздушной обороны за их профессионализм" - идиоты сбивают наши ракеты над своими городами,а потом ноют, что их обстреливают намеренно.
Россия начинает волну смертоносных авиаударов по Украине, заявляют официальные лица
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем