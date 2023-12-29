Это уже стадия торга или ещё нет?

Поистине удивительные метаморфозы могут происходить в западном информационном поле всего за один год, а если точнее, то за последние полгода. Если ещё в мае 2023 года все мейнстримовые средства массовой информации на Западе трубили о том, что так называемое контрнаступление ВСУ «удивит» Россию и заставит ВС РФ бежать, сверкая пятками, при виде танков Leopard 2, то объективная реальность, которая стала очевидна уже спустя две недели после начавшегося в июне «контрнаступления», планомерно меняла информационный фон в американских и европейских изданиях.

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Оно и неудивительно: «контрнаступление» не добилось даже плана минимум, застряв в полосе обеспечения ВС РФ и не добравшись даже до первой линии реальной российской обороны — так называемой Линии Суровикина. Добавим сюда ещё большие проблемы с выбиванием Киевом финансирования из своих западных спонсоров, постоянно сокращающиеся поставки вооружений, появление новых горячих точек на планете, где Соединённым Штатам бросаются новые геополитические вызовы, и вот, в британском издании The Telegraph появилась статья с заголовком «Украина терпит поражение, но Британия должна продолжать её поддерживать».

В ней автор упоминает провал «контрнаступления» ВСУ, напомнил о том, что сейчас в наступление пошли уже ВС РФ, заняв целый ряд важных укрепрайонов украинской армии и продолжая процесс окружения одного из последних бастионов ВСУ на Донецком направлении — Авдеевки.

На фоне всего происходящего, включая снижающийся интерес США к украинскому кейсу, подытоживает автор статьи в The Telegraph, следующий год может стать для Европы решающим. Издание допускает новые военные победы ВС РФ, но при этом отмечает, что если это произойдёт, то только по причине того, что США и ЕС недостаточно активно поддерживали Украину.

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Как мы уже неоднократно отмечали, сейчас в западной прессе разгоняется нарратив, что Россия побеждает не благодаря собственным усилиям и превосходящим даже объединённо-западные военным возможностям, а потому что, видите ли, Запад позволяет России это делать. Возможно, в западных учебниках истории это так и будет записано. Ведь нельзя же признать, что все представления американских и европейских «экспертов» касательно экономических и военных возможностей РФ были не просто недооценены, а катастрофически ошибочны во всех аспектах.