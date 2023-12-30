Теперь все ломают голову, что имел в виду дипломат.

Риторика российских властей и представителей дипломатического ведомства последние месяцы становится всё более жёсткой и бескомпромиссной. В Москве прекрасно понимают, что так называемое контрнаступление, в котором ВСУ понесли примерно половину всех своих потерь за всё время проведения специальной операции, провалилось, в то время как российская военная промышленность работает на полную мощность, а вооружённые силы готовы продолжать выполнять задачу. Регулярно из уст политиков от высокого до высшего уровня можно услышать намёки на то, что целый ряд городов Украины — это на самом деле «русские города», и что завершён этот конфликт может быть только в результате осознания реальности и выполнения российских требований.

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И вот, в рамках заседания Совбеза ООН по Украине постоянный представитель России при данной международной организации Василий Небензя предупредил и страны Запада, и сам Киев о том, что «в ближайшее время» им следует ждать «самых плохих новостей». Причём, добавил глава российской миссии при ООН, эти плохие новости последуют независимо от того, договорятся ли в Конгрессе США и в Евросовете о выделении Киеву денег, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии.

Небензя отметил, что исходящая при всеобъемлющей помощи НАТО угроза со стороны Украины будет устранена в любом случае: либо военным путём, либо с задействованием «дипломатических инструментов».

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Сейчас ключевой вопрос заключается в том, что имел в виду Небензя под плохими новостями, и когда это конкретно — в самое ближайшее время. Не исключено, конечно, что за этими словами ничего не стоит, и перед нами просто упражнения в жёсткости комментариев. С другой стороны, резервы, боеприпасы и военная техника в ВС РФ с какой-то целью накапливаются, а украинское руководство зачем-то строит укрепления на северном и северо-восточном направлениях. Если вчерашний массированный комбинированный удар не был одиночным в воспитательно-демонстративных целях, и за ним последуют и другие, причём регулярно, то можно будет теоретизировать о ракетной подготовке перед началом серьёзного наступления. Пока что же никаких предпосылок для подобных действий не имеется.