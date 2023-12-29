Подтверждают это и в Киеве.

На протяжении очень длительного времени — настолько длительного, что в Киеве успели даже расслабиться — по военным объектам и объектам двойного назначения на Украине не наносились массированные ракетные удары со стороны ВС РФ. Несмотря на длительную паузу, впрочем, в Киеве понимали, что идёт накопление средств поражения, которые рано или поздно и с высокой долей вероятности будут применены. И вот, сегодня это произошло.

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Российские официальные источники традиционно максимально сухо и буднично отчитались о произошедшем, и никаких деталей из данных отчётов выудить не удалось, чего не скажешь о неофициальных, а также об официальных украинских источниках. Согласно имеющейся в открытом доступе информации, массированный удар производился в несколько волн и продолжался много часов, став крупнейшим за всё время с момента начала специальной военной операции. Удары наносились по объектам в Одессе, Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове, Староконстантинове, Кировограде и ряде других, менее крупных населённых пунктов.

Как гласит комментарий министра обороны Украины Рустема Умерова, удар осуществлялся с использованием всех российских ракетных средств поражения, за исключением крылатых ракет морского базирования «Калибр». Воздушная часть удара осуществлялась восемнадцатью стратегическими бомбардировщиками.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что столько целей (суммарно 158 ракет и ударных БПЛА) системы противовоздушной обороны Украины за всё время конфликта ещё не видели. В Генштабе ВСУ, по традиции, заявили о перехвате большей части ракет и беспилотных летательных аппаратов. И хотя мы не сомневаемся в том, что часть средств поражения действительно была перехвачена, но вот пропорции наверняка преувеличены командованием Воздушных сил.

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Минобороны России заявляет, что в ходе массированного удара были поражены объекты ВПК Украины, аэродромная инфраструктура, склады боеприпасов, топлива и вооружений для техники, места дислокации ВСУ, а также пункты размещения иностранных наёмников.