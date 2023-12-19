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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стали известны цифры потерь ВСУ в технике в ходе «контрнаступления» в этом году
Они циклопические.

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Хотя западная пресса пока этого признать не готова, но в конечном счёте так называемое контрнаступление ВСУ, начавшееся 4 июня этого года, окончено. Не сумев даже добраться до первой линии российской обороны, не говоря уже о реализации плана по выходу к Азовскому морю и перерезанию российского сухопутного коридора в Крым, для вооружённых сил Украины это наступление закончилось крупнейшим военным поражением за всю специальную военную операцию. И вот, о масштабах потерь в ходе «контрнаступления» сегодня сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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В рамках данного материала мы не станем повторять озвученные Шойгу цифры потерь личного состава ВСУ, поскольку, во-первых, считаем это не вполне приемлемым с этической точки зрения, а во-вторых, не особо понимаем механизм подсчёта таких потерь. Чего не сказать о потерях в технике, каждую из которых в условиях нынешнего «прозрачного» (за счёт беспилотников) поля боя можно увидеть и подтвердить без особых проблем.

И вот, по словам Шойгу, за время так называемого контрнаступления, которое с точки зрения военной науки является просто наступлением, но приставка «контр-» якобы придаёт этому термину романтический характер противодействия, из-за чего, собственно, и была применена, ВСУ потеряли 766 танков, в том числе 37 «Леопардов», 2 348 других бронемашин, включая 50 единиц американских БМП Bradley, 121 самолёт и 23 вертолёта.

Отметим, что министр обороны не стал указывать потери ВСУ в системах ПВО, РСЗО, артиллерии и миномётах, а также беспилотных летательных аппаратах. Возможно, РСЗО и ПВО были записаны в статистику «других бронемашин», но подобный сценарий кажется маловероятным.

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Учитывая громадные потери в том числе среди военной техники непосредственно западного производства, Шойгу предположил, что это может быть той самой причиной, по которой на поле боя так до сих пор не появлялись танки M1 Abrams, хотя их передачу Киеву в Вашингтоне подтвердили ещё в сентябре этого года. Также, учитывая потери в авиации, крайне скромной начинает выглядеть готовность отдельных стран коллективного Запада пожертвовать Украине пару десятков истребителей F-16.

#россия #украина #политика #боевые действия
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