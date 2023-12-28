Проще говоря, более современными силовыми установками.

Проект российского истребителя пятого поколения Су-57 уходит в такие далёкие дали, что пока он претворялся в жизнь и выходил в серию, на свет появились более современные двигательные установки, которые именуются двигателями второго этапа. В этом году серийные образцы Су-57 оснащались двигателями первого этапа, но со следующего года на данные истребители будут ставить уже более современные агрегаты.

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Об этом сегодня сообщил собеседник ТАСС из числа «близких к ВКС России» источников. Согласно комментарию источника, все Су-57, которые будут переданы ВКС России в 2024 году, будут оснащены именно двигателями второго этапа. Заменять двигатели на уже серийно выпущенных самолётах на более современные не станут: как следует из комментария собеседника ТАСС, даже с двигателями первого этапа российский истребитель пятого поколения превосходит американский истребитель F-35.

Вообще, сравнивать лёгкий F-35 и тяжёлый Су-57 некорректно, поэтому у нас в редакции возникает сомнение касательно причастности этого «источника» к воздушно-космическим силам. Реальным конкурентом F-35, в теории, станет лёгкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate.

Стоит отметить, что в советском/российском военном авиастроении принято использовать двухдвигательные самолёты, поскольку считается, что такая компоновка повышает живучесть боевой единицы. Впрочем, бытует также и другое мнение, что увеличение живучести за счёт двух двигателей не превышает статистическую погрешность, чего не скажешь о росте стоимости одной единицы авиационной техники. А для воздушного господства, как известно, нужно именно количество.

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Ранее стало известно, что от года к году производство Су-57 в России удваивается. Последняя в этом году партия суперсовременных истребителей была передана ВКС вчера. Дальше — больше.