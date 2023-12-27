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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» под новый год передал ВКС России партию суперсовременных истребителей Су-57
С каждым годом выпуск этих истребителей пятого поколения увеличивается примерно вдвое.

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Хотя ВКС России заметно задержались в деле получения условного статуса «5th Gen Ready», и соответствующие боевые самолёты пятого поколения в РФ представлены пока лишь в виде истребителя Су-57, количество которых крайне невелико, положение дел стремительно улучшается. В этом году в войска были переданы несколько партий Су-57, и заключительная в уходящем 2023-м партия была отправлена сегодня, о чём сообщила госкорпорация «Ростех».

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Согласно комментарию данной объединяющей весь российский военно-промышленный (и не только) комплекс госкорпорации, сегодня в войска ушла заключительная партия Су-57 из производственной программы 2023 года. Все истребители, как уточняется, прошли все испытания.

Сколько конкретно самолётов входит в состав «партии», как обычно, не уточняется. Мы можем лишь констатировать, что речь идёт о двух и более единицах. В любом случае, это не последняя партия переданных ВКС России Су-57: в последующих годах процесс будет только ускоряться — согласно комментарию пресс-службы «Ростеха», ежегодно в войска передаётся примерно в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, если тенденция сохранится, в 2024 году мы будем чаще слышать о росте воздушного флота пятого поколения в РФ.

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По словам российского военного командования, Су-57 уже принимал участие в реальных боевых действиях в рамках специальной военной операции: сведения об этом поступали ещё осенью 2022 года. Впрочем, ни одного кадра участия данных истребителей пятого поколения в боевых действиях мы пока так и не видели.

#россия #авиация #истребители #промышленность #су-57 #боевая авиация
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