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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство истребителей пятого поколения Су-57 в России с каждым годом увеличивается
Пока жареный петух не клюнул, не завертелись.

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Мнения обывателей относительно истребителей пятого поколения, вложенные им в головы различными «экспертами», разнятся. Одни считают, что боевая авиация пятого поколения по причине своей сетецентрической сути — это будущее, другие полагают, что перед нами просто дорогие игрушки, которые современные системы ПВО всё равно прекрасно видят, несмотря на рассеивающее покрытие и особые геометрические формы планера.

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Оба мнения (на самом деле, их гораздо больше, но основных два) имеют право на жизнь. Но реальность такова, что будучи армией первого класса (а таких в мире всего три), ВС РФ хотя бы из соображений престижа обязана иметь на вооружении авиацию пятого поколения. И вот, процесс идёт. По словам гендиректора входящей в состав госкорпорации «Ростех» Объединённой авиастроительной корпорации(ОАК) Юрия Слюсаря, рост числа заказов на истребители пятого поколения Су-57 в России постоянно увеличивается: только по итогам этого года он увеличился вдвое, и в следующем году тоже увеличится вдвое по сравнению с годом текущим.

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Таким образом, пока что выпуск Су-57 увеличивается в геометрической прогрессии. Понятно, что бесконечно поддерживать эту прогрессию не получится, и рано или поздно выпуск самолётов стабилизируется на некоем определённом максимальном уровне. Необходимо понимать, что помимо Су-57 в ВКС России необходимо наращивать численность и других типов самолётов, начиная от Су-30, заканчивая стратегическими бомбардировщиками Ту-160М.

#россия #авиация #истребители #промышленность #су-57 #боевая авиация
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