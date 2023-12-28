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Уже в конце следующего года российские авиакомпании должны начать получать первые серийные пассажирские самолёты МС-21, на которые возлагаются огромные надежды отечественной гражданской авиации, особенно после добровольно-принудительного ухода Boeing и Airbus с российского рынка. Поэтому заблаговременно надзорные органы должны проверить самолёт на соответствие всем нормам, в том числе и в вопросе безопасности.
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И вот, сегодня Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о том, что лайнер МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров, что является максимальной пассажировместимостью для данного самолёта. Ранее МС-21 был допущен для перевозки максимум 175 пассажиров, но в ходе испытаний была подтверждена возможность лайнера уложиться в норматив по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа в максимально возможной загрузке, в результате чего 26 декабря самолёту был выдан соответствующий разрешительный документ.
Согласно комментарию замгендиректора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Андрея Богинского, эвакуировать 211 пассажиров и 8 членов экипажа удалось за 81,7 секунд, что на 8,3 секунды превосходит норматив Росавиации.
Важно понимать, что для авиакомпаний, особенно лоукостеров, крайне важно перевозить именно максимально возможное количество пассажиров, поскольку от этого напрямую зависит рентабельность самолёта и стоимость билетов для каждого из пассажиров по отдельности.