Если что, это максимальное количество пассажиров, которое может вместить МС-21.

Уже в конце следующего года российские авиакомпании должны начать получать первые серийные пассажирские самолёты МС-21, на которые возлагаются огромные надежды отечественной гражданской авиации, особенно после добровольно-принудительного ухода Boeing и Airbus с российского рынка. Поэтому заблаговременно надзорные органы должны проверить самолёт на соответствие всем нормам, в том числе и в вопросе безопасности.

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И вот, сегодня Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о том, что лайнер МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров, что является максимальной пассажировместимостью для данного самолёта. Ранее МС-21 был допущен для перевозки максимум 175 пассажиров, но в ходе испытаний была подтверждена возможность лайнера уложиться в норматив по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа в максимально возможной загрузке, в результате чего 26 декабря самолёту был выдан соответствующий разрешительный документ.

Согласно комментарию замгендиректора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Андрея Богинского, эвакуировать 211 пассажиров и 8 членов экипажа удалось за 81,7 секунд, что на 8,3 секунды превосходит норматив Росавиации.

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Важно понимать, что для авиакомпаний, особенно лоукостеров, крайне важно перевозить именно максимально возможное количество пассажиров, поскольку от этого напрямую зависит рентабельность самолёта и стоимость билетов для каждого из пассажиров по отдельности.