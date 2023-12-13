То есть не зря Зеленский сетовал на нехватку данных систем, получается?

На фоне стремительного отстранения США от финансирования Украины на первый план начинает выходить Германия с её канцлером, сумевшим свести своё государство до уровня послушного пуделя с находящейся в рецессии экономикой и полным разрывом отношений со своим ключевым экономическим партнёром, при этом не участвуя в боевых действиях и не выплачивая никому репарации. Проще говоря, натворить то, что сумел сделать Шольц, надо было ещё постараться.

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Итог простой: уровень одобрения деятельности Шольца в Германии стремится к статистической погрешности, но никаких выводов из происходящего федеральный канцлер не делает. Даже наоборот: продолжает давить на педаль акселератора, ведя вверенный ему автопоезд в направлении обрыва. Так, сегодня Шольц заявил, что вторая переданная Германией Украине система Patriot будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. Своеобразный новогодний/рождественский подарочек нуждающимся от немецкого народа, который при этом не спросили, готов ли он делать такие дорогие подарки.

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Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на острую нехватку «Пэтриотов». Понятно, что одна дополнительная система погоды не сделает, поскольку Украине для защиты неба над государством нужны сотни таких батарей по 8 пусковых установок в каждой, а столько в мире попросту нет.