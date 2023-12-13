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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский посетовал на острую нехватку ЗРК Patriot, которые могут прикрывать только Киев — СМИ
Хотя бы Киев-то могут прикрыть? А то по сводкам последних недель так не скажешь.

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Образ президента-защитника «демократического» мира и вообще «Щита Европы», из которого президент Украины Владимир Зеленский всё никак не может выйти, хотя все вокруг уже не скрывая демонстрируют свою усталость от этой нелепой роли, предполагает, что все вокруг должны отрывать от себя последнее и отдавать Украине, якобы жертвующей собой ради блага других. Кто вообще Украину просит жертвовать собой ради других — вопрос открытый, и ответ на него крайне неприятный и страшный, но желание коллективного Запада беспрекословно обеспечивать Киев всеми «игрушками» по первому же требованию уже практически полностью иссякло.

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До такой степени, что уже несколько месяцев США не поставляли на Украину непосредственно новую технику, ограничиваясь лишь крайне скромными поставками боеприпасов и снарядов для уже поставленных ранее образцов. Но визит Зеленского в Вашингтон был бы неполным, если бы он не выразил своё недовольство масштабом поддержки Украины со стороны Запада.

Так, согласно информации издания Politico, Зеленский посетовал на то, что Украине остро недостаёт систем противовоздушной обороны и, в частности, зенитных ракетных комплексов Patriot производства США. Их, заявляет президент Украины, настолько мало, что хватает только для прикрытия Киева.

Как мы видим из новостных сводок, то даже для прикрытия Киева переданного количества ЗРК Patriot не хватает: беспилотники без особого сопротивления проникают сквозь заслон ПВО и ударяют по военным целям в столице Украины. И лишь отчёты Воздушных сил ВСУ рассказывают о почти всех перехваченных воздушных целях.

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Необходимо помнить, что Украине в наследство от СССР/России досталось немыслимое количество оружия, включая системы противовоздушной обороны. Всё это вкупе с беспрецедентными поставками вооружений с Запада активно выбивается на протяжении уже почти двух лет.

#россия #украина #политика #боевые действия #patriot
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