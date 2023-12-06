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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минобороны Украины верит в наличие в Киеве плана боевых действий на следующий год
Только верить, собственно, и остаётся.

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Последнее время украинские чиновники высокого уровня, включая лидера правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию регулярно повторяют тезис о том, что в Киеве отсутствует план дальнейших действий не просто на линии боевого соприкосновения, но в целом в руководстве государством на следующий год. Причины таких заявлений понятны: военные резервы, как бы это помягче выразиться, израсходованы в бессмысленных и заведомо провальных попытках приблизиться хотя бы к первому участку российской оборонительной линии, оружие Запад давать почти перестал, денег спонсоры не выдают, из-за чего Украине в 2024 году придётся примерно вдвое сократить расходы, что чревато самыми катастрофическими последствиями.

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Тем не менее, недавно назначенный новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров в рамках интервью американскому каналу Fox News опроверг эти заявления, отметив, что план ведения боевых действий у руководства страны есть.

Дальше Умеров приступил к уже традиционному повторению сказок про якобы «освобождение» половины «захваченных» ВС РФ территорий, а также про какие-то неведомые успехи на линии боевого соприкосновения. О том, что всё это сказки, поскольку ВС РФ ушли из-под Киева в рамках весеннего договора, а из-под Харькова и Херсона вышли, опасаясь окружения, сохранив на данных участках полную боеспособность, то есть, не потерпев военного поражения, чего не скажешь про ВСУ, сейчас знает слишком много людей, чтобы заявления господина Умерова уже могли хоть как-то повлиять на общественное мнение в странах-спонсорах Украины.

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Необходимо понимать, что возможность оказания Киевом сопротивления российской специальной военной операции полностью зависит от воли США и их «союзников» по НАТО. Это совсем не та ситуация, в которой хочет видеть себя «суверенное» государство, ведь стоит только спонсорам отсоединиться с этого мчащегося в направлении обрыва поезда, как скорость этого процесса, равно как и драматичность его последствий, увеличатся.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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