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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лидер «Слуги народа» заявил, что на Украине нет плана боевых действий на 2024 год
О каких планах вообще может идти речь в сложившейся ситуации?

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Последнее время на Украине стали активно появляться «зраднические» материалы, источниками которых являются не случайные «эксперты» и различные экс-советники экс-президентов, а вполне себе действующие представители политического и военного руководства страны.

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В частности, руководитель правящей партии «Слуга народа» на Украине Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что у военного руководства страны отсутствует план боевых действий на следующий год. Более того, по словам Арахамии, «такого плана ни у кого нет в стране, на самом деле». Политик не стал делать из этого факта предельно очевидные выводы, предпочтя всё-таки сохранить моральный дух украинского общества словами о том, что данный план нужно составить, причём делать это должен не конкретно какой бы то ни было военный руководитель, а в целом некая «военная институция».

Напомним, что ранее Давид Арахамия признал, что боевые действия на Украине могли закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на условие Москвы о нейтралитете. Но, как оказалось, у Украины полностью и наглухо отсутствует государственный суверенитет, поэтому, по словам Арахамии, после подвижек в мирных переговорах в Киев экстренно прискакал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и заявил о необходимости продолжения сопротивления без каких бы то ни было переговоров.

Стоит отметить также, что Арахамия знает это всё лично, поскольку являлся членом переговорной делегации от Украины.

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Что же до планов боевых действий, то вполне логично, что их нет. Как можно строить какие бы то ни было планы, когда вся возможность оказания сопротивления целиком и полностью зависит от воли других государств? А эта воля, как известно, переменчива, тем более что в странах Запада уже активно назревает недовольство бесконечным оказанием «поддержки» государству, до которого этому самому Западу, по большому счёту нет и не должно быть никакого дела.

#украина #политика
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