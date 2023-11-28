О каких планах вообще может идти речь в сложившейся ситуации?

Последнее время на Украине стали активно появляться «зраднические» материалы, источниками которых являются не случайные «эксперты» и различные экс-советники экс-президентов, а вполне себе действующие представители политического и военного руководства страны.

реклама

В частности, руководитель правящей партии «Слуга народа» на Украине Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что у военного руководства страны отсутствует план боевых действий на следующий год. Более того, по словам Арахамии, «такого плана ни у кого нет в стране, на самом деле». Политик не стал делать из этого факта предельно очевидные выводы, предпочтя всё-таки сохранить моральный дух украинского общества словами о том, что данный план нужно составить, причём делать это должен не конкретно какой бы то ни было военный руководитель, а в целом некая «военная институция».

Напомним, что ранее Давид Арахамия признал, что боевые действия на Украине могли закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на условие Москвы о нейтралитете. Но, как оказалось, у Украины полностью и наглухо отсутствует государственный суверенитет, поэтому, по словам Арахамии, после подвижек в мирных переговорах в Киев экстренно прискакал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и заявил о необходимости продолжения сопротивления без каких бы то ни было переговоров.

Стоит отметить также, что Арахамия знает это всё лично, поскольку являлся членом переговорной делегации от Украины.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что же до планов боевых действий, то вполне логично, что их нет. Как можно строить какие бы то ни было планы, когда вся возможность оказания сопротивления целиком и полностью зависит от воли других государств? А эта воля, как известно, переменчива, тем более что в странах Запада уже активно назревает недовольство бесконечным оказанием «поддержки» государству, до которого этому самому Западу, по большому счёту нет и не должно быть никакого дела.