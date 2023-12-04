И сказал это, по сути, в лицо обнаглевшим киевским функционерам.

Вступивший недавно в должность новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо взял курс на «стабилизацию» отношений с Россией, полностью отказался обеспечивать украинские «хотелки» за счёт словакского налогоплательщика, а также исключил поставки вооружений на Украину. Сегодня о том, что Словакия не будет передавать Киеву оружие, Фицо заявил в рамках разговора со своим украинским «коллегой» Денисом Шмыгалем.

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Как отметил Фицо, в разговоре с Шмыгалем он полностью исключил поставки вооружений как с государственных, так и с армейских арсеналов.

Следует отметить, что позиция, которой придерживается Фицо, набирает всё большую популярность в Европе, уставшей за свой счёт, имея при этом неисчислимую массу собственных проблем, обеспечивать потребности Украины, которая, как справедливо сегодня же отметил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, сама о себе не позаботилась, и требует, чтобы её содержали другие, более успешные государства.

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Не исключено, что к власти в странах Евросоюза начнут приходить именно политики-реалисты, которые понимают, что с Россией как частью Европы нужно не враждовать, а дружить. И нужно это в первую очередь самой Европе, если она хочет иметь конкурентоспособную промышленность и не дрожать от страха перед очередными сказками про «Русские идут!». Никто никуда не пойдёт, если не будет на то спровоцирован; а вот с провокациями и впрямь пора завязывать.