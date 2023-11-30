Спойлер: это придётся делать всем европейским государствам. Многие из них этого пока ещё не понимают.

Сегодня отношения европейских государств (за редчайшим исключением вроде Венгрии и Сербии) с Россией уничтожены по вине этих самых государств до такой степени, что трудно себе представить, как они могут быть восстановлены. Слишком много лишнего политики Евросоюза наговорили, позволили себе непозволительные действия в отношении России, и всё никак не прозревают. Впрочем, это пока. Не далёк тот день и час, когда осознание необходимости добрососедского сосуществования Европы и России как её неотъемлемой части придёт к уже новым европейским руководителям.

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Процесс уже набирает обороты сейчас. В частности, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня принял российского посла Игоря Братчикова и побеседовал с ним о двусторонних отношениях Москвы и Братиславы.

Из пресс-релиза со словацкой стороны следует, что Фицо выразил готовность к «стандартизации» осложнившихся при предыдущем словацком правительстве отношений с Россией в период, который последует после окончания конфликта на Украине. Что имеется в виду под «стандартизацией», не вполне ясно, но логично будет предположить, что речь идёт об их нормализации и возвращении во взаимовыгодное русло.

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Сегодня Евросоюз, как вы все хорошо знаете, полностью несуверенен и исполняет волю государства на другом берегу Атлантического океана. Если Европа хочет иметь будущее, то она должна максимально быстро перестать быть марионеткой в чужих руках. А для этого в европейских странах — как минимум в ключевых вроде Германии, Франции и Италии — должны полностью смениться власти и элиты. Пока что об этом говорить рано, но ситуация развивается столь стремительно, что всё может произойти куда быстрее, чем кажется сегодня.