Наблюдать за всем происходящим становится всё занимательнее.

Сегодня ситуация на Украине стала максимально очевидной, и это обстоятельство заставляет спонсоров Киева уже нескрываемо паниковать. Все запасы артиллерийских боеприпасов выгребли ещё до так называемого контрнаступления ВСУ, в Евросоюзе там и тут говорят об опасном «оголении» собственного оборонного потенциала, генсек НАТО советует готовиться к плохим новостям с Украины и обвиняет европейских «союзников» в том, что в Европе внезапно оказалась полностью раздробленная и неслаженная военная промышленность.

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И вот, сегодня бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес прямым текстом обвинил Украину в том, что она сама не подготовилась к боевым действиям, а целиком и полностью понадеялась на коллективный Запад в ключевом вопросе собственной обороны.

По словам Ходжеса, Украина с 2014 ничего не сделала в плане увеличения производства тех же артиллерийских снарядов. Отставной генерал напомнил о том, что в советские времена Украина была чуть ли не ядром общесоюзной оборонной промышленности, и задался справедливым вопросом — куда это всё делось.

Как отметил генерал, Киев может сколько угодно демонстрировать своё разочарование недостаточным уровнем поддержки со стороны Запада, но что сама страна сделала для себя в деле выпуска тех же снарядов для артиллерии? В представлении Ходжеса, Украина не просто должна была, но и всё ещё должна самостоятельно сделать всё от неё зависящее, чтобы увеличить собственный выпуск снарядов.

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Каким образом Украина должна это делать, учитывая, что в стране нет ни одного безопасного квадратного сантиметра территории, куда не долетела бы либо «Герань», либо что-то потяжелее, Ходжес не уточняет. Необходимо понимать, что все основные военные производства на Украине давно уже «выбиты»: функционируют разве что кустарные сборки FPV-дронов, выявить которые не так просто, как может показаться обывателю.