К вопросу о президентских амбициях.

Нам бы, конечно, не хотелось сильно забегать вперёд, но возникает такое ощущение, что руководства западных стран дали своим, безусловно, независимым, свободным и беспристрастным СМИ активно «топить» украинский кейс. По этой причине сейчас регулярно в западной прессе появляются статьи о немыслимых масштабах коррупции на Украине, скандальная статья от главкома ВСУ и прочие комментарии действующих политиков, которые якобы внезапно осознали объективную действительность. На этот раз отличился мэр Киева Виталий Кличко, давший интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

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В рамках этого интервью Кличко произнёс много слов, которые в украинском обществе можно было бы охарактеризовать как «зраду». В частности, когда журналист издания поинтересовался у Кличко, собирается ли он баллотироваться в президенты Украины, киевский градоначальник заявил, что в текущей ситуации думать о президентских амбициях было бы неправильно и даже глупо. По мнению бывшего боксёра и действующего политика, сейчас речь идёт о том, будет ли Украина вообще продолжать существовать.

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Ранее Кличко раскритиковал Зеленского за проводимую им политику, а также высказался в поддержку главкома ВСУ Залужного. Многие аналитики и эксперты полагают, что начавшаяся внутренняя грызня в Киеве — дело рук западных кукловодов, которым необходимо, чтобы к власти на Украине пришёл кто-то менее фанатичный и более сговорчивый. Делается это для того, чтобы Украина, а по сути, коллективный Запад, могли договориться с Россией о хотя бы частичном сохранении собственного лица. Текущее же украинское политическое руководство предлагает бесконечную борьбу за чужие деньги, поток которых иссякает и уже больше походит на пересохший ручеёк.