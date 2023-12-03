Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кличко о своих президентских амбициях: речь идёт о том, будет ли Украина вообще существовать
К вопросу о президентских амбициях.

реклама

Нам бы, конечно, не хотелось сильно забегать вперёд, но возникает такое ощущение, что руководства западных стран дали своим, безусловно, независимым, свободным и беспристрастным СМИ активно «топить» украинский кейс. По этой причине сейчас регулярно в западной прессе появляются статьи о немыслимых масштабах коррупции на Украине, скандальная статья от главкома ВСУ и прочие комментарии действующих политиков, которые якобы внезапно осознали объективную действительность. На этот раз отличился мэр Киева Виталий Кличко, давший интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

реклама

В рамках этого интервью Кличко произнёс много слов, которые в украинском обществе можно было бы охарактеризовать как «зраду». В частности, когда журналист издания поинтересовался у Кличко, собирается ли он баллотироваться в президенты Украины, киевский градоначальник заявил, что в текущей ситуации думать о президентских амбициях было бы неправильно и даже глупо. По мнению бывшего боксёра и действующего политика, сейчас речь идёт о том, будет ли Украина вообще продолжать существовать.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее Кличко раскритиковал Зеленского за проводимую им политику, а также высказался в поддержку главкома ВСУ Залужного. Многие аналитики и эксперты полагают, что начавшаяся внутренняя грызня в Киеве — дело рук западных кукловодов, которым необходимо, чтобы к власти на Украине пришёл кто-то менее фанатичный и более сговорчивый. Делается это для того, чтобы Украина, а по сути, коллективный Запад, могли договориться с Россией о хотя бы частичном сохранении собственного лица. Текущее же украинское политическое руководство предлагает бесконечную борьбу за чужие деньги, поток которых иссякает и уже больше походит на пересохший ручеёк.

#украина
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава Пентагона верит в то, что США «не позволят» России одержать победу на Украине
Кличко подтвердил, что главком ВСУ Залужный в нашумевшем интервью сказал правду
Генсек НАТО назвал ситуацию на Украине критической и призвал альянс готовиться к «плохим новостям»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
Как выбрать светодиодную лампу
8
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
76
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
8
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
2
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
8

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
17:07
Касательно лжи еврейских малчыков, 1 марта 2014 СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение 347 на ввод российских войск на территорию Украины отжали Крым и 8 лет говнецом на. Прямой реп...
Арестович* назвал виновных в ситуации, в которой сегодня оказалась Украина
VermeeY
17:06
Народ и так себе уже понатыкал 64Гб, куда больше то ?
MyDrivers: оперативная память подорожала на 15-20% и рост цен продолжится
Иван Горыныч
17:02
Да мне НАСРАТЬ иди да ваевать.🤣😂🤣😂🤣
Лидер «Слуги народа» заявил, что на Украине нет плана боевых действий на 2024 год
Иван Горыныч
17:00
Слава богу вернулись в Ростов
Сальдо: ВС РФ решительно настроены вернуться в Херсон
Иван Горыныч
16:58
Касательно Крыма, где и сегодня нет ни одной российской госмонополии типа РЖД Газпром Сбер Почта России Роснефть ВТБ Лукойл и прочих пятерочекмагнитиков, Али экспресс сдрыснул.😂😂🤣🤣
Сурков: «Минска-3» не будет, Россия возьмёт своё
Иван Горыныч
16:56
и что решил Артёмовск или решит Авдеевка, ровно ноль, тогда как потери наступающих в три раза поболее обороняющих, в населенных пунктах тем более, читай боевой устав сухопутных войск или как можно за ...
Сурков: «Минска-3» не будет, Россия возьмёт своё
Иван Горыныч
16:52
если чё сегодня 48% в торговле занимает $.
Избранный президент Аргентины заявил, что довёл до США свою позицию по отношениям со странами БРИКС
Иван Горыныч
16:51
касательно жопы хозяина в июле 23, банк БРИКС, сославшись на санкции сша реально заблокировал операции с РФ.
Избранный президент Аргентины заявил, что довёл до США свою позицию по отношениям со странами БРИКС
Иван Горыныч
16:44
Ростов под аплодисменты, армией сдан негодяям за два дня, Бахмута взята за 8 месяцев, Жукова со Сталиным на вас нету.
Зеленский признал, что ВСУ сражаются со второй армией мира
Denis Lykov
16:43
Для излечения аффтара рекомендуется: - под пытками заставлять выбрасывать в окно свой ПК каждый месяц; - продолжительность процедуры 1095 дней ... 🚮🚯🚮 🔳🔲🔳
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем