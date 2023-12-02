Доходить стало даже до Виталия. Это уже серьёзно.

Что западному обывателю «свободные» и «независимые» средства массовой информации на протяжении последних двадцати месяцев рассказывали про Украину? Как минимум то, что это чуть ли не самая демократическая страна в Европе. Про то, что в этой «демократии» отсутствует свобода вероисповедания, свобода перемещения, свобода волеизъявления и свобода слова и печати — это, понятное дело, издержки конфликта, и делать поспешных выводов из этого якобы не стоит. Скармливать эти сказки становится всё сложнее, поскольку реальность всё-таки пробивается сквозь заслон пропаганды, и вот, сегодня неожиданное во всех аспектах признание сделал мэр Киева Виталий Кличко в комментарии немецкому изданию Der Spiegel.

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По словам Кличко, политика, проводимая Зеленским и его Офисом, привела к тому, что на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Как следствие, страна, убеждён киевский градоначальник, уверенно двигается в направлении авторитаризма.

Как отметил Кличко, сейчас на Украине остаётся только один формально независимый институт власти — это местное самоуправление — но даже оно постоянно находится под беспрецедентным давлением центральной власти.

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Означает ли это, что уже даже в самом Киеве что-то начинают подозревать, вопрос хороший. Сегодня говорят об авторитаризме, в котором самом по себе ничего плохого нет, завтра начнут применять термин «диктатура», а там и до «тирании» недалеко.