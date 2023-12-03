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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кличко подтвердил, что главком ВСУ в нашумевшем интервью сказал правду
Похоже, антизеленская коалиция набирает сторонников.

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Когда генеральный секретарь НАТО говорит о критической ситуации на Украине с призывом быть морально готовыми к «плохим новостям», он, скорее всего, подразумевает не только положение дел на линии боевого соприкосновения, но и в целом политическую атмосферу в Киеве, где всё отчётливее формируется конфликт между Офисом президента Зеленского и главкомом ВСУ Залужным. Все мы хорошо помним нашумевшую ноябрьскую статью Залужного в издании The Economist, где главком ВСУ признал, что помочь Украине может разве что новое революционное вооружение, поскольку конфликт вошёл в состояние битвы на истощение, в которой у Киева нет никаких шансов. После этой статьи Офис президента Украины стал активно «топить» Залужного, тем самым крайне очевидно демонстрируя борьбу за власть в украинской столице.

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И вот, похоже, в числе сторонников Залужного появилась одна весомая и влиятельная фигура — мэр Киева Виталий Кличко. Сперва Кличко стал конкретно критиковать президента Зеленского, заявив, что его политика бесконечного закручивания гаек ведёт Украину к авторитаризму. Теперь Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten заявил, что в нашумевшей статье для The Economist главком ВСУ Залужный сказал правду.

Как отметил Кличко, Залужный несёт ответственность за происходящее и прямым текстом объяснил, как сейчас обстоят дела на линии боевого соприкосновения. Лгать по этому поводу командующий войсками не может, поэтому сказал правду, а её сегодня многие, считает киевский градоначальник, слышать не хотят.

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Как мы видим, настроения в украинском руководстве стремительно меняются с необоснованно оптимистических на те, которые и должны были быть с самого начала этого вооружённого конфликта. Глядишь, если бы реальность «добила» до киевского руководства с самого начала, то и сорвать мирные переговоры в марте—апреле 2022 года одному взъерошенному функционеру с Туманного Альбиона бы не удалось.

#украина
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