Сорваны одним лохматым функционером из Туманного альбиона.

Героем недели в связанном с Украиной информационном сегменте, безусловно, стал лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший в феврале—марте 2022 года украинскую переговорную делегацию на встрече с российской делегацией. Именно Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что мир мог быть достигнут ещё весной прошлого года, но процесс был сорван тогдашним премьером Британии Борисом Джонсоном.

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У многих на Украине это откровение, как бы это помягче выразиться, вызвало справедливое удивление: то есть, чудовищных человеческих, значительных территориальных и циклопических экономических потерь и лишения государства какого бы то ни было будущего можно было избежать, но киевская власть просто взяла под козырёк и исполнила волю заморского политического деятеля? На фоне этого на Украине стали задавать вопросы ещё имеющему у некой маргинальной части украинского общества авторитет экс-советнику Офиса президента Алексею Арестовичу*, и, увы, он подтвердил сказанное Арахамией.

По словам Арестовича*, условия и предложения, выработанные в рамках переговоров сторон в Стамбуле, были весьма достойными, однако украинская сторона решила продолжить боевые действия. По мнению экс-советника Офиса президента Украины, нужно ещё разобраться, по какой причине мирные переговоры были сорваны, поскольку достоверной и всеобъемлющей информацией по этому поводу он не обладает.

Главная трагедия всей этой истории в том, что Украина по тем или иным причинам не может принимать самостоятельные, взвешенные, суверенные решения. Если бы могла, то никакого вооружённого конфликта со второй (а по подсчётам отдельных изданий, и вовсе первой) армией мира и вовсе бы не произошло.

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* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.